Roberto Hernández está feliz de volver a “El Gordo y la Flaca”, pero dice que Clarissa Molina no lo apoyaba

Durante seis años, Roberto Hernández ha pasado por cinco shows de Univision, y de cada uno ha aprendido algo distinto, hasta regresar a “El Gordo y la Flaca”, donde presenta un segmento sobre farándula deportiva.

“En ‘Enamorándonos’ aprendí mucho la improvisación, ya que no tenemos teleprompter; en ‘El Gordo y la Flaca’ me encanta porque es muy energético también, en ‘Sal y pimienta ‘aprendí a tener la Sal y Pimienta, me fue muy bien con las rapiditas. En ‘Mira quien Baila’ ¡bueno, aprendí a bailar!, que nadie pensaba que iba a aprender a bailar”.

El presentador además formó parte de ‘Nuestra Belleza Latina’, y ahora después de tres años regresa junto con Lili Estefan, Raúl de Molina y Clarissa Molina.

“Feliz de regresar al ‘Gordo y la Flaca’, que ya extrañaba a Lili y Raúl verlos día a día y siempre es un privilegio que una producción te llame para atrás y te quiera de regreso”.

Roberto comparte una anécdota detrás de cámaras con cada uno de sus compañeros.

“Lili, para empezar, siempre es un amor conmigo, desde el primer día que inicié en ‘el Gordo y la Flaca’, porque como sabe este fue mi regreso, desde el primer día siempre ha sido muy cariñosa, muy amable conmigo, y me lo demuestra frente a cámara y fuera de cámara”.

También piensa que la química con Raúl le abrió las puertas de Univision.

“Con el casting que me escogieron para ser talento de Univision fue haciendo un casting para ‘el Gordo y la Flaca’ y estaba al lado de Raúl. Yo no conocía a Raúl y la química se dio muy buena y yo creo que eso fue lo que me ayudó a ser ya un talento de Univision, porque vieron la química que tenía con Raúl y bueno dijeron ‘si tiene química con Raúl, puede estar en Univision’”.

Y por supuesto, sí tiene algo qué contar de Clarissa Molina.

“Era una de las pocas que no me apoyaba en ‘Mira Quien Baila’; ella me decía: ‘¡pero si tú no bailas!’. Un grupo de talentos, yo creo que tenía apuestas en Univision, que decían que me iban a sacar en la primera semana y pues mira, llegué hasta la final. Esa experiencia de MQB la verdad fue increíble, y te digo, lo volvería a repetir”.

