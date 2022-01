Jomari Goyso apoya a Chiquis, y a los de Univision, El Gordo Flaca, les gusta Jacqie Rivera

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

En esta semana Jacqie Rivera, la nueva cabeza empresarial de los hijos de Jenni Rivera, compartió una selfie en Instagram, que le ha gustado a muchos. En los miles de likes que obtuvo está el de El Gordo y la Flaca. Hay que recordar que el programa conducido por Raúl de Molina y Lili Estefan, lleva años enemistado con Rosie Rivera, al punto que hasta el día de hoy, la producción no la menciona en lo absoluto.

Por esto, muchos creen que en el pleito de los Rivera, El Gordo y la Flaca probablemente está del lado de Chiquis Rivera, y de sus hermanos. Al cabo, que con la ex esposa de Lorenzo Méndez, éstos siempre han tenido una excelente relación mediática.

Otro famoso que se ha manifestado a favor de Chiquis Rivera, en este último escándalo que ha golpeado a la familia, es ni más ni menos que Jomari Goyso. En el polémico video que desató la ira de Juan y que además provocó la separación familiar de Lupillo Rivera, y el sus hermanos, ahí se manigestó Goyso con estas palabras de apoyo: “Tu mamá desde arriba está muy orgullosa de ti! 🙌”.

Y hay que destacar que el hecho de que Jomari esté de lado de Chiquis ha hecho que muchos que están observando esta situación de lejos, ahora le den no sólo el beneficio de la duda a la cantante, sino que además le crean, porque consideran a Jomari, una de las celebridades más honestas del mundo del espectáculo hispano.

Estas palabras es un reflejo de ellos: “Tú eres muy honesto y no tienes pelos en la lengua, el ver tu comentario aquí me agrada, significa que ella está en lo correcto. Se que a mi como ha mucha gente nos gustaria escuchar tu opinión”. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

