Jailyne Ojeda presume sus voluptuosidades con un bikini que apenas cubre lo indispensable

A Jailyne Ojeda no le importó mostrar su lado más erótico y sensual a través de unas fotografías y un video con los que levantó ámpula en las redes sociales, al mostrar sus curvas de tentación.

Hace unas horas, la modelo y empresaria subió a su cuenta de Instagram una publicación en la que aprovechó para presumir sus voluptuosidades de frente y de espaldas, posando con un bikini negro que apenas cubre lo indispensable.

“A lot of you saw my stories of my stay in LA and were asking where I found these air bnbs since the views were 👌🏼🔥 I stayed at 2 different ones and they were both with @thenightfallgroup they have a chef and they’re super easy to contact and work with. I had an amazing stay! Now I’m going to be staying in houses instead of hotels when I go to LA 😅”, se lee al pie del material que cuenta con más de 668 mil likes y toda clase de Buenos comentarios hacia su figura.

Cabe mencionar que el pasado nueve de enero, Jailyne Ojeda celebró su cumpleaños número 24, por lo que compartió una serie de tres postales donde modeló en un jacuzzi con llamativa ropa interior para festejar con sus 13.8 millones de seguidores. View this post on Instagram A post shared by Jailyne Ojeda Ochoa (@jailyneojeda)

