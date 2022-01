Emme y Jennifer López paralizan el tráfico de Los Ángeles. Paparazzi las capta abrazadas y tomadas de la mano

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Dicen que Emme ya no se siente bien con Jennifer López. Han dicho que por cómo viste tiene problemas emocionales. Han dicho de todo, pero lo cierto que es más allá de la ropa que usa, Emme no parece infeliz. Sin bien es cierto las mascarillas no permiten ver si la hija de Jennifer López sonríe, sí es cierto que cuando está junto a “la diva del Bronx” no camina lejos de ésta a metros de distancia, todo al contrario. Siempre van juntas, se les ve conversando, tomadas de la mano e incluso abrazadas.

Como prueba de esto las fotografías captadas hace algunos días de Emme y Jennifer López por las calles de Los Ángeles.

JLo es una de las celebridades que siempre tiene a más de un paparazzi de turno siguiéndole los talones. Razón por la cual es normal que hayan fotos de ella sola, junto a Ben Affleck o con sus hijos. Así que, si de verdad existiese un distanciamiento entre JLo y Emme, ya se sabría. Sería noticia. Sería porta de revistas a nivel mundial. Y puesto que en la calle cualquiera habría podido captar algún rostro de malestar o escuchar una que otra pelea entre ellas, cosa que al día de hoy no ha sucedido, digan lo que digan todo parece ser un rumor enfundado. View this post on Instagram A post shared by Jennifer Lopez Fanpage (@jloverg12)

Emme está en plena adolescencia, encontrando su propio estilo. Conciéndose día a día y abrazando los cambios que atraviesa su cuerpo, así como su vida misma. Si bien es cierto la manera de vestir es sin duda una forma de expresarse, más allá de la ropa Emme no se ve enferma, ni enojada con su mamá.

Incluso cuando se le ha captado con ella y Ben Affleck en alguna salida familiar, lo cierto es que Emme se ve tranquila, animosa conversando con los hijos del novio de su mamá, o con el mismo Ben. Es el mismo Ben el que guarda las mascarillas para que ésta se las ponga una vez estén en la calle.

