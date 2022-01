Video: conductor imprudente estuvo a punto de atropellar a Egan Bernal, Richard Carapaz y demás ciclistas del INEOS en Colombia

El último entrenamiento del Team INEOS en Colombia pudo terminar muy mal. La imprudencia e irresponsabilidad de un conductor puso en peligro al colombiano Egan Bernal, al ecuatoriano Richard Carapaz y al resto del pelotón del equipo que entrenaba junto a ellos.

Justo en una curva, un auto decidió adelantar a una camioneta aún cuando la señalización de la vía -doble línea amarilla- significa que dicha acción es ilegal.

El pelotón de seis ciclistas iba a una velocidad moderada, mientras que el vehículo en sentido contrario iba mucho más rápido. El coche pasó relativamente cerca del pequeño pelotón, que no se inmutó ante la presencia del peligroso conductor.

Sí lo hizo quien venía detrás de los ciclistas y grabó el momento. El hombre le gritó “¡Échese!” al conductor en cuestión. Un segundo de mucho temor.

Esto ocurrió en el último entrenamiento del @INEOSGrenadiers en Colombia. Un auto rebasa justo antes de entrar a la curva y a pesar de la doble línea amarilla. Un imprudente se pudo llevar por delante a @RichardCarapazM, @Eganbernal o cualquier ciclista del mundo 😠 pic.twitter.com/SoeVrhWwJH— Santiago Guerrero (@guerrerosanti7) January 18, 2022

Días atrás, Egan Bernal firmó con INEOS hasta 2026. El colombiano sabe que sus mejores años en el ciclismo están por venir y quiere vivirlos con el equipo con el cual ha obtenido éxitos como el Tour de Francia y el Giro de Italia. 🗣️ "I’m signing now for my most important years. It will be my best years and I want to spend this time with this team" – @Eganbernal



Find out more about Egan's goals for 2022 and a landmark new deal – https://t.co/fOtks4rSLC pic.twitter.com/dyvR9B58Pr— INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) January 10, 2022

Bernal, líder de filas junto a Carapaz, ha realizado junto a Andrey Amador, Omar Fraile y Brandon Rivera una serie de entrenamientos en Colombia, país en el cual se respira ciclismo y existen cimas que escalar únicas en el mundo. Esto como parte de la pretemporada 2022.