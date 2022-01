Adamari López anuncia su regreso a Hoy Día: “Espero verlos el lunes en el show”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Adamari López informó a finales de la semana pasada que había dado positiva a COVID. Incluso estuvo ingresada en el hospital durante tres días, debido a los síntomas que este virus le dejó. Aseguró que fue Alaïa la primera en contagiarse, y tanto ella como Toni Costa sospechan que fue la pequeña quien llevó el coronavirus a casa.

Pero parece que todo esto ha quedado atrás y la cuarentena se ha terminado y este lunes estará de regreso en Hoy Día, el matutino de Telemundo. Adamari López anunció su regreso a Hoy Día a través de Facebook, en donde escribió el siguiente mensaje: “Espero verlos el lunes en el show”.

También contó que en estos días de aislamiento algo que la mantuvo distraida fue ponerse hacer limpieza.

“Hola, hola mi gente linda. Ya me siento mucho mejor y espero verlos el lunes en el show. Mientras tanto, trato de mantener la mente ocupada y siempre que me enfermo me da por organizar y limpiar. Ahora estoy en el garaje y me he encontrado con tantas cosas que no necesito y hasta papeles de cuando vivía en México ¿A ustedes les pasa igual que les da por revisar cajones y sacar cosas?”.

Para ver el video completo de la conductora de televisión puedes dar click aquí: https://fb.watch/aH0SG0RxO3/

Ayer realizó un en vivo con Chiquibaby en el programa, y su conversación ha sido bastante criticada. Muchos no le creen, mientras que otros aseguran que lo único que está haciendo la puertorriqueña es hacerse la víctima. Acusación que ya ha caído sobre ella en otras ocasiones. La primera cuando se separó de Luis Fonsi, la segunda cuando se dejó con Toni Costa y ahora por el COVID.

