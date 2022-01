Jomari Goyso revela cuántas libras ha bajado desde que regresó a Miami

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El especialista en moda y belleza Jomari Goyso relevó en su cuenta de Instagram cuántas libras ha perdido desde que regresó a Miami, tras haber pasado las vacaciones del mes de diciembre en España junto a su familia.

Durante la estancia de Jomari Goyso en su hogar subió unas cuantas libras tras haber disfrutado de la comida y principalmente de la que preparaba su madre. En su cuenta de Instagram, donde el especialista en moda y belleza goza de tener más de 2.2 millones de seguidores, compartió constantemente las comidas que degustaba y los procesos de elaboración de las mismas.

“Feliz Lunes!!!! Si que he bajado 9 libras ya!!! Si que el #detoxbylia y el #waterpillbylia me ayudan muchísimo PERO TODOS LOS DÍAS hago ejercicio y como saludable!! (No como en casa de mi madre)”, escribió Goyso junto al video en el que se le ve corriendo en la caminadora mientras usa unas pesas.

Mientras estuvo en España Goyso compartió bastante contenido para sus seguidores y mostró parte de su vida en su país natal. En cuanto a la comida el español mostró cómo en su hogar se hacían diferentes preparaciones deliciosas: la tradicional tortilla de patatas, flan, huevos rotos, bizcocho de aceite de oliva y sancocho son algunas de las comidas que vimos a la familia de Goyso preparar.

En la publicación donde el español habla de que ha bajado 9 libras, le han comentado:

“Nada como unas patatas fritas y huevos rotos”, “Es q tu madre te ama, rico cocina”, “Dios te bendiga té sigo siempre eres un amor abrazos Dios te bendiga y bendiga tú linda mamá cuídate mucho” y “Cuando vuelvas a casa de tu mami que solo te hierva agua”.

Tras su regreso a Miami el especialista en moda y belleza, además de haber empezado a bajar libras, también logró cumplir uno de sus más grandes sueños y le ha hecho uno que otro comentario a Francisca Lachapel sobre su vestuario.

“Las cosas que se hacen en familia tienen una magia que nadie puede replicar! La reina grupera tiene una sección en sus plataformas digitales que se llama #elpalomazobarbaro en el que canta canciones con cantantes amigos de ella, aunque yo no soy cantante, entre bromas y retos quiso hacerme realidad el sueño de cantar junto a ella y esta vez me tocó a mí!”, escribió Goyso en la publicación donde se le ve cantando junto a Ana Bárbara una canción de Chayanne y así cumplir su sueño de cantar junto a una de sus más íntimas amigas.

Mientras que por otro lado le dejó saber a Francisca Lachapel que sus botas no eran totalmente de su agrado y que ella no estaba “lista emocionalmente” para escuchar sus opiniones. “No estás lista emocionalmente para escuchar mi opinión… es mejor que se quede en pensamiento!”, le dijo luego de que ella publicó una fotografía luciendo un outfit de vestido y botas, que no le gustó tanto a Goyso.

