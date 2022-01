Mujer que se baña sólo 3 veces a la semana causa polémica, pero Harvard recomienda algo similar

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Una madre de dos hijos confesó abiertamente que se baña sólo tres veces a la semana, lo que levantó polémica, pero la realidad es que Harvard recomienda algo similar. “Me ducho los días de trabajo más un día adicional, por lo que generalmente son tres veces a la semana”, escribió la mujer en un foro de madres.

Identificada como “grosstonotshower”, la usuaria reveló sus prácticas de higiene en el foro de Mumsnet, un sitio especializado en la crianza de los hijos. Y aunque su caso no parece tan crítico como el de una chica que se baña cada 15 días, lo que hace que su novio duerma en el sofá, la mujer relató que durante una reunión con sus amigas, algunas madres y otras no, una de ellas con un bebé pequeño mencionó que a veces no tiene tiempo para ducharse todos los días. La protagonista de esta historia confesó entonces que, aunque sus hijos no son bebés sino menores de cinco años, ella no se baña todos los días.

La mujer, que tiene un trabajo de tiempo parcial, escribió en el foro que en sus días libres generalmente juega en casa con sus hijos, pasea a su perro, va a la escuela y algunas otras veces al parque. “Me ducharía más si hiciera ejercicio, tuviera relaciones sexuales, tuviera el período, etcétera. Me baño tres veces a la semana. Mi pareja hace ejercicio todos los días de la semana, así que se ducha más que yo”, apuntó.

Los usuarios de Mumsnet vertieron sus opiniones sobre el caso: “¿Te duchas cuando quieres? Si apestas entonces sí, dúchate más. Si no, ¿a quién le importa cuánto tiempo pasas en el baño?”, escribió uno. “La única vez que no me ducho todos los días es cuando estoy deprimida. Entonces no puedo encontrar la energía para ello. No conozco a nadie que no se bañe todos los días”, señaló otro. “La ducha diaria es normal aquí. No saldría de casa sin ella”, aseguró otro.

La recomendación de Harvard

Aunque pueda parecer increíble para muchas personas, hay razones de salud para no bañarse diariamente. El doctor Robert H. Shmerling, editor de Harvard Health Publishing, asegura que la ducha diaria está más relacionada con normas sociales que con medidas de salud, pues para que la piel esté en buenas condiciones debe mantener una capa de grasa y un equilibrio de bacterias y microorganismos que, además, fortalece al sistema inmunológico.

El experto concluye que es suficiente bañarse “varias veces por semana”, a menos que una persona esté sucia o sudorosa por otros motivos.

