Pasajero murió arrollado en el Metro de Nueva York; tercer fallecimiento en el subterráneo esta semana

Un hombre fue atropellado fatalmente por un tren del Metro de Nueva York esta madrugada en Manhattan.

El hombre no identificado murió cuando un tren de la línea A lo golpeó en la estación West 4th Street-Washington Square en Greenwich Village alrededor de las 5:40 a.m., dijo la policía.

Fue declarado muerto en la escena. No fue víctima de un crimen, pero tampoco quedó claro de inmediato cómo terminó en las vías, según NYPD.

“Los trenes de las líneas A/C/E en dirección norte se retrasan/redireccionan mientras los equipos de emergencia responden a una persona que fue atropellada por un tren en W 4 St-Wash Sq”, informó en Twitter la MTA alrededor de las 6 a.m. Por un lapso los trenes A en dirección norte circularon de manera expresa desde Canal St hasta 59 St-Columbus Circle.