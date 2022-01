Hallan bebé en la basura de un penal de México; autoridades investigan cómo llegó y bajo qué fines

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

A través del hashtag #JusticiaBebé en redes sociales la sociedad mexicana ha pedido a las autoridades esclarecer el caso del bebé que apareció en un contenedor de basura del penal San Miguel de Puebla, México.



De acuerdo con la titular de la organización civil Reinserta, Saskia Niño de Rivera, el bebé que fue encontrado por un prisionero del penal antes mencionado tenía tres meses de edad, según los documentos “oficiales” encontrados dentro de la bolsa en la que se encontraba el infante, y que había muerto cinco días antes de su hallazgo.



Como era de esperarse de inmediato se habló de un caso de homicidio cometido dentro del penal; según la misma organización, el bebé presentaba indicios de haber sido sometido a una cirugía en el abdomen, por lo que también se ha llegado a pensar que el bebé fue usado con otros fines.

¿Por qué el bebé fue llevado al penal de Puebla? ¿Cómo ingresa un bebé muerto a un penal? Cómo es que las autoridades no se dan cuenta que un bebé entra y nunca sale?



Todo eso exige respuestas de las autoridades— Saskia Niño d Rivera (@saskianino) January 22, 2022

En una entrevista que Niño de Rivera dio a una televisora de México señaló que el bebé ingresó al penal en brazos de una mujer que registró su visita, pero no las autoridades no hicieron una revisión al infante: “Probablemente (hay) autoridades coludidas en el momento en que entra un bebé no registrado, y no es registrado porque ese día de visitas no quedó (registrado)”. A los pocos días de hacerse público el hallazgo en el penal de San Miguel, y al ver la noticia en los medios, los papás sospecharon que el bebé que habían encontrado en el penal era su hijo. Fueron al panteón. Fueron amenazados al ver que el cadaver de su bebé ya no estaba.— Saskia Niño d Rivera (@saskianino) January 22, 2022

Tras la primera hipótesis ha salido a relucir que el bebé fue robado, según contó Niño de Rivera en su cuenta de Twitter: “Ya sabemos que se robaron al bebé encontrado en el penal de Puebla de Ciudad de México. Es importante que Ernestina Godoy (Fiscal de la CDMX) informe cómo se pudieron haber robado a un bebé de un hospital o morgue para que acabara en un basurero de Puebla”.



Tras la movilización ciudadana, la Fiscalía de la Ciudad de México reveló a través de sus redes sociales que se encuentran investigando la denuncia sobre la posible exhumación de un recién nacido, que según se sabe, su nombre es Tadeo y nació el 4 de octubre de 2021 y por problemas intestinales murió el 5 de enero de 2022 y fue sepultado un día después. Investiga #FGJCDMX denuncia sobre posible exhumación de recién nacido enterrado en panteón de Iztapalapa pic.twitter.com/Clhxhb3P5O— Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) January 22, 2022

