Familiares y amigos dan el último adiós a hispana de 15 años asesinada mientras paseaba a su perro

Once días después del asesinato de Diamond Álvarez, familiares y amigos cercanos a la joven que fue asesinada mientras paseaba a su perro en un parque de Houston, la despidieron entre gritos de “justicia”.



De acuerdo con las imágenes de Telemundo, cadena que estuvo presente en el funeral, los asistentes llegaron enfundados de rojo, el color preferido de la adolescente, además, sus restos fueron conducidos hasta su última morada acompañados de un mariachi.



En el lugar, una tía de Diamond Álvarez lamentó la forma en que su sobrina murió, sobre todo que la persona que le quitó la vida esté libre como si no hubiera pasado nada.



“No merecía morir de esa forma. Por más que haya sido (orillado por) la ira o (el) coraje de cualquier cosa, no hay razón, ni excusa para que esto haya sucedido. No es justo que la otra persona ande suelta después de haber hecho tanto daño”, dijo la tía de Diamond Álvarez muy consternada.



Tras la muerte de Diamond Álvarez, Frank DeLeon ha sido señalado por las autoridades como sospechoso del asesinato; una línea de investigación condujo a la policía hasta el joven de 17 años quien le pidió, a través de WhatsApp reunirse para hablar, a lo que la joven accedió.



De acuerdo con la hermana de la víctima, sólo se encontraría con el chico en el campo para hablar.



El tema que iban a tratar era el triángulo amoroso en que se vio inmersa. Según la madre de la joven, Ana Machado, su hija descubrió días antes que Frank DeLeon le estaba siendo infiel con otra chica, lo que habría conducido al joven a atentar en su contra.



Incluso, en la fiscalía declaró que su hija recibió un mensaje días atrás de DeLeon en el que le pedía no revelar su relación a una chica en particular.



Frank DeLeon fue arrestado el lunes 17 de enero y el miércoles fue puesto en libertad tras pagar una fianza de $250,000 y tendrá que cumplir con ciertas condiciones como cumplir al pie de la letra el arresto domiciliario y no tener ningún contacto con las personas relacionadas con este caso.

