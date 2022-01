Hija de Pelé desmintió a quienes afirmaron que su padre tenía nuevos tumores

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Kely Nascimento, hija del legendario futbolista brasileño Edson Arantes do Nascimento “Pelé”, afirmó este sábado en redes sociales que hasta los momentos no ha cambiado el diagnóstico de salud estable de su padre y que no se han detectado nuevos tumores salvo aquél del colon por el cual se encuentra en tratamiento.

Las declaraciones de la hija de Pelé las realizó para desmentir aquellos informes de la cadena ESPN de Brasil que daban por hecho que en la última consulta médica del 10 se le detectaron nuevos tumores en hígado, intestino pulmón y que el cáncer ya había hecho metástasis en el cuerpo.

“Ayer me bombardearon por Whatsapp y las otras redes. Hasta me sorprendí con lo que estaba ocurriendo. Escribo para decirles que mi padre está bien y que su diagnóstico no cambió“, afirmó Kely Nascimento en Instagram.

“Él va al hospital todos los meses para hacerse una evaluación general, por lo que pueden esperar que ese tipo de cosas (hospitalizaciones) ocurren de vez en cuando. Gracias a todos por la preocupación”, agregó la hija mayor de Pelé.



Las versiones de prensa del supuesto agravamiento de la salud del considerado mejor atleta del siglo XX surgieron el jueves luego de que Pelé, de 81 años, recibiera el alta del hospital al que acudió un día antes para una nueva revisión.

Pese a que sus médicos divulgaron un boletín afirmando que le habían dado alta tras una nueva evaluación de rutina y que su estado de salud estaba bien, la red ESPN Brasil divulgó una información según la cual al “rey” se le habían detectado dos tumores, en el hígado y en el intestino, y un tercero surgiendo en el pulmón.

Sin embargo, la versión de prensa, sin fuentes ni aclaraciones, dio la vuelta al mundo y generó miles de publicaciones en las redes sociales en que los hinchas lamentaban el agravamiento de la salud del exfutbolista y su supuesto “cáncer generalizado”.

Pelé fue hospitalizado en el Albert Einstein el pasado 31 de agosto para unos exámenes de rutina que había postergado debido a la pandemia de coronavirus y en los que le fue detectado un tumor en el colon, del que fue operado días después.

Desde entonces comenzó un tratamiento de quimioterapia, al cual, según los médicos, reaccionó de manera “satisfactoria”.

La salud de Pelé se ha visto deteriorada en los últimos años debido a problemas en la columna, la cadera y la rodilla que han reducido su movilidad y le han obligado a pasar por el quirófano, además de sufrir algunas crisis renales.

