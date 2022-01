Daniil Medvédev sobrevivió al huracán Maxime Cressy y avanzó a Cuartos de Final

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El Abierto de Australia entró en su etapa final y la serie masculina está en un punto de calor muy elevado y esto se debe a los duelos de Cuarto de Final. No obstante, previo a estas series, el ruso y número dos del mundo Daniil Medvédev tuvo que sobrevivir a un verdadero huracán en la cuarta ronda y este fue el estadounidense Maxime Cressy.

Medvédev, se citó en el Estadio Margaret Court Arena y tras un duelo muy disputado, pudo llevarse la victoria con una apretada pizarra de 6-2, 7-6, 6-7 y 7-5 para avanzar la ronda decisiva del primer gran torneo del año y tener el chance de acercarse a Novak Djokovic en el primer puesto del ranking ATP.

“En el primer set tuve el control. En el segundo no logré romperlo, pero gané el tiebreak y solo quería seguir así. Cuando perdí el tercero y cuando tuve ocho puntos de quiebre en el cuarto set, pensé y dije: Vamos, hay que seguir”, comentó el ruso después del partido.

Durante todo el certamen, Medvédev solamente ha perdido dos sets y los mismos fueron ante el australiano Nick Kyrgios en la segunda ronda. Mientras que el segundo fue ante el ya mencionado Maxime Cressy en la reciente cuarta ronda.

“La forma en la que jugó hoy, tengo muy claro que puede ser top-10. Está claro que al resto se le hace todo más cuesta arriba que al saque, conocemos a jugadores así, sabemos que van a jugar muchos tiebreaks“, elogió Medvédev al estadounidense.

Por otra parte, la victoria del número dos del mundo y el juego tan disputado que tuvo que superar no fue lo único llamativo. Sino que también el tenista le envió un mensaje a la organización del Abierto de Australia sobre la escogencia de las canchas para cada encuentro.

“No sé qué tengo que hacer para jugar en la Pista Central en los Grand Slams, ya gané el último Grand Slam, soy el mayor cabeza de serie aquí, y jugar contra Maxime hubiese sido más fácil en la Rod Laver, en la que hay más espacio“, dijo el ruso.

Medvédev, ha disputado solamente dos partidos en el Rod Laver Arena, el cual es el estadio más grande y popular de Melbourne Park. Además, el enojo por parte del ruso se debe a que no se le ha dado la oportunidad de estar permanentemente en este recinto cuando él, es el mejor del ranking entre los otros tenista.

“No suelo hacerlo, no quiero añadir presión a nadie. Rara vez pido jugar en un momento determinado o en una pista a no ser que alguien me pregunte dónde y cuándo quiero jugar. En Grand Slams no suele funcionar así, puedes preguntar, pero normalmente no lo hago“, sentenció el tenista de 25 años.

Finalmente, Medvédev se medirá mañana ante el canadiense Félix Auger-Aliassime. El tenista de 21 años ha sido también una de las grandes sorpresas del torneo y tratará de darle la pela a uno de los grandes favoritos para llevarse el trofeo.