Julia Fox lleva años saliendo con multimillonarios y no está interesada en el dinero de Kanye West

No cabe duda de que la actriz Julia Fox ha alcanzado un nuevo nivel de fama, que nunca antes había conocido con su carrera interpretativa, a través de su relación sentimental con Kanye West. La pareja se conoció el pasado 31 de diciembre y desde entonces no ha hecho ningún esfuerzo por ocultar su amor; de hecho, ella documentó una de sus primeras citas a través de fotografías que compartió con la revista Interview y no ha dudado en hablar del rapero en su podcast ‘Forbidden Fruit’.

Pese a ello, Julia sostiene que no presta ninguna atención al revuelo que se ha generado a su alrededor ni al escepticismo que aún genera su noviazgo porque no considera que su nueva pareja sea diferente de cualquiera de los otros hombres con los que ha compartido su vida personal.

“Es curioso, porque estoy recibiendo toda esta atención, pero en realidad no podría importarme menos”, aseguró la intérprete unas horas antes de realizar su debut público ‘oficial’ con el rapero acudiendo juntos al desfile de Kenzo en la Semana de la Moda de París. “La gente me dice: ‘Solo estás en esto por la fama, por la influencia, por el dinero’. Cariño, seamos realistas: llevo saliendo con multimillonarios durante toda mi vida adulta“, ha añadido con total naturalidad.

Lo que sí reconoce Julia es que, en su juventud, siempre hacía todo lo posible por convertirse en el centro de atención y que todas las miradas estuvieran puestas en ella, justo como está sucediendo ahora. “Pero me fui haciendo mayor y empecé a trabajar en mí misma, y ahora no lo necesito o no me importa y no pienso demasiado en ello. No leo los titulares. Me da igual”, ha afirmado en el último episodio de su podcast.

A nivel profesional, el próximo proyecto de la actriz podría llevarle a participar en el biopic de la mismísima Madonna, con quien se reunió hace unos días en Los Ángeles acompañada -cómo no- de Kanye-, para dar vida a Debi Mazar, una de las mejores amigas de la reina del pop.

“Se suponía que íbamos a ser solo ella y yo, pero al final también se presentaron muchas más celebridades”, ha explicado ella acerca de esa noche.

