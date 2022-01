Rafael Nadal evitó una catástrofe en el Abierto de Australia y avanzó a semifinal

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Rafael Nadal y uno de los favoritos para llevarse el Abierto de Australia evitó en la noche del lunes una catástrofe, después de vencer al canadiense Denis Shapovalov en un partido de cuatro horas y con una pizarra de 6-3,6-4, 4-6, 3-6 y 6-3 para avanzar a la semifinal del primer gran torneo del año. Además, el choque tuvo su momento de polémica y el español terminó con molestias físicas.

“No sé cómo he ganado, ha sido un milagro. He tenido suerte al principio del quinto set. Shapovalov tiene mucho talento, saca muy bien, en especial con el segundo saque“, apuntó Rafael Nadal, después del partido.

Nadal, comenzó el encuentro ganando puntos de manera cómoda, pero después de haber ganado los dos primeros sets, el canadiense vino de menos a más y estuvo a punto de conseguir una remontada histórica ante uno de los mejores tenistas de la actualidad.

“Creo que voy a jugar de día la semifinal porque tenemos dos días. Yo no hago el horario, lo hace el torneo. Intento estar contento con el horario. Con mi estilo de juego, tengo buenas sensaciones de día con mi servicio y con mi derecha“, añadió el español tras sellar su pase a la semifinal.

Se debe resaltar que, Nadal en pleno partido empezó a sentirse indispuesto y llegó un punto en donde empezó a sentir que no podía rendir al 100% después del segundo. Claro está, su experiencia y sus ganas lo llevaron a mantenerse de pie.

“Me empecé a sentir cansado y encontrarme mal al final del segundo set. No me sentía bien del estómago durante el partido y me tomaron la tensión, las constantes vitales y todo estaba bien en mi cuerpo. Tengo dos días de descanso hasta las semifinales“, dijo el tenista español.

Leaving it ALL on the court 👊



🇪🇸 @RafaelNadal survives Denis Shapovalov to reach his 36th Grand Slam semifinal.#AO2022 • #AusOpen — #AusOpen (@AustralianOpen) January 25, 2022

Por otra parte, el partido ante el canadiense tuvo también su momento polémico cuando el español se quedó más tiempo al final del primer set, lo cual generó cierta molestia en Denis Shapovalov que de una vez le reclamó al árbitro del juego.

“Sabía que me tomé un poco más de tiempo al final del primer set. Normalmente te dan un poco más de tiempo y me tomé 30 segundos más. Creo que lo necesitaba y el árbitro actúo correctamente. Yo cumplo las reglas. Creo que él se ha equivocado al protestar. Entenderá que necesito cambiarme. Hay una nueva regla, que es el toilet break. Y yo sigo las normas“, prosiguió el veterano con respecto al reclamo del canadiense.

De esta manera, Nadal dejó a un lado la polémica y los mensajes en donde señalaron una preferencia por parte del torneo a los jugadores de mayor renombre que se citan anualmente en los grandes torneos del tenis mundial.

“No creo tener un trato preferencial porque en la pista no lo merezco y no lo tengo. No hay ventajas para los grandes jugadores en la pista. No es verdad porque ahora existe el reloj. Supongo que le cuesta aceptar la derrota y tiene una frustración”, finalizó Nadal.

Nadal ahora se enfrentará en la semifinal al italiano Matteo Berrettini con la misión de conseguir su boleto a una nueva final de un Grand Slam. Además, de concretar su boleto al último partido, Nadal se jugará el título que lo enviará a los libros de los récords como el único tenista con 21 campeonatos en su palmarés.

