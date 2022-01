Disney responde a las críticas de Peter Dinklage al remake de ‘Snow White’

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

En junio del año pasado se dio a conocer que Rachel Zegler será la encargada de dar vida a Blancanieves en la película live-action que prepara Disney para así poder adaptar la historia a los nuevos tiempos que corren.

Sin embargo, una princesa latina no soluciona, en opinión del actor Peter Dinklage, el resto de problemas que plantea la trama, en especial la manera “retrógrada” en que presenta a “siete hombres enanos viviendo juntos en una cueva”.

“Me sorprendió un poco que estuvieran muy orgullosos de elegir a una actriz latina como Blancanieves, sin ofender a nadie, pero aún estás contando la historia de Blancanieves y los siete enanitos”, dijo Dinklage en ‘WTF’ con Marc Maron.

Peter dejó muy clara su opinión al respecto y no pudo evitar preguntarse en voz alta en qué estaba pensando Disney cuando dio luz verde a un proyecto que no hace más que seguir encasillando a los actores como él en el tipo de papeles que siempre se les ha ofrecido frente a las cámaras.

“Da un paso atrás y mira lo que estás haciendo allí. No tiene sentido para mí. Eres progresista en un sentido, pero aún estás haciendo esa maldita historia al revés sobre siete enanos que viven juntos en una cueva, ¿qué diablos estás haciendo? ¿No he hecho nada para promover la causa desde mi caja de jabón? Supongo que no soy lo suficientemente fuerte. No sé qué estudio es ese, pero estaban muy orgullosos de él. Todo el cariño y respeto para la actriz y todas las personas que pensaron que estaban haciendo lo correcto. Pero estoy como, ‘¿qué estás haciendo?’”, expresó la estrella de ‘Game of Thrones’.

En respuesta a las críticas de Dinklage, la compañía prometió ahora que el remake que dirigirá el director de ‘(500) Days of Summer’ hará un lavado de cara a los personajes que ejercen de amigos y protectores de Blancanieves, aunque sin dar más detalles al respecto.

“Para evitar reforzar los estereotipos de la película animada original, estamos adoptando un enfoque diferente con estos siete personajes y hemos estado consultando con miembros de la comunidad del enanismo. Esperamos compartir más a medida que la película se dirige a la producción después de un largo período de desarrollo”, anunció Disney en un comunicado.

La película original, titulada “Snow White and the Seven Dwarfs”, se basó en el cuento de hadas de los hermanos Grimm y se estrenó en 1937. Fue el primer largometraje animado de Disney y presentaba la historia de una princesa a quien su madrastra alimenta con una manzana envenenada, luego cae en un sueño profundo que solo puede ser interrumpido por el beso de un príncipe.

En 2012, Universal Pictures lanzó otra versión del cuento clásico, titulada ‘Snow White & the Huntsman’ con Kristen Stewart. Sin embargo, se vio envuelta en controversia cuando los rostros de actores que no tenían enanismo, como Bob Hoskins e Ian McShane, se superpusieron en cuerpos más pequeños.

