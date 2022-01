Chiquis Rivera deja que se le vean los senos por lo bajito de este bodysuit blanco, con transparencias bajo cada bubi

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Chiquis Rivera ha presentado el video musical del tema “Quiero Amanecer con Alguien”. El cual ya está en YouTube. La imagen compartida en Instagram, en donde aparece posando con un bodysuit blanco corresponde a dicha grabación. Pero aunque en la foto no se logren ver las transparencias al centro de este ardiente diseño, en el video sí que se logran ver los senos de la cantante, todo por lo bajito a la latura del abdomen.

Chiquis Rivera se pone más atrevida con su bodysuit de hilo dental, además. Recostada sobre la cama, la hija de Jenni Rivera ha dejado ver la más prominente de sus curvas posando muy de ladito

En el video se puede apreciar la imagen de Chiquis con esta pieza cuando justo aparece sobre la cama, con mantos blancos a su alrededor.

En Instagram además compartió otra publicación sobre este tema musical, en donde aparece con un vestido rojo de gala, intepretando al ritmo de la banda su nuevo hit musical: “Quiero Amanecer con Alguien”. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

Para darle una probadita previa a sus fans, Chiquis Rivera se dejó escuchar a capella en Instagram. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

