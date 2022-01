Vestido dorado y transparente abraza los senos de Chiquis Rivera, frente a las cámaras

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Chiquis Rivera está promocionando sus nuevas canciones. Y una que lanzó por todo lo alto fue la producción que incluyo su trabajo al lado de Thalía y Becky G entre otros. El tema de esta canción es “Baila Así”. La canción ya tuvo su lanzamiento en YouTube. El 24 de enero fue su estreno oficial y para el día de hoy éste ya cuenta con más de un millón de reproducciones. Con ellas también estuvo Play-N-Skillz.

Pero para mover aún más la canción Chiquis aparece en un video junto a Becky G, vistiendo un vestido dorado, el cual parecía casi de plástico, porque se veía por momentos transparente. tanto que por la forma en la que abrazaba sus senos, se creía que Chiquis Rivera estaba tal vez desnuda. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

Pero hoy también promocionó una nueva canción y se dejó ver bastante íntima desde una cama con mantos blancos, mientras que ella misma vestía un bodysuit blanco que terminaba en un hilo dental. Por la pose todos pudieron admirar no sólo sus muslos, sinto también buena parte de su pompis por el lado izquierdo. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

