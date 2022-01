Triplete de Salomón Rondón: la Vinotinto fue explosiva en el estreno de José Pekerman y goleó a Bolivia [Videos]

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

José Néstor Pekerman debutó con la Selección de Venezuela este viernes en el estadio Agustín Tovar de La Carolina, Barinas, y se convirtió en el primer entrenador que gana en su primer partido de Eliminatorias Conmebol con la Vinotinto.

El argentino llegó a poner orden a una selección sin chances de ir al Mundial y que marcha ultima en las Eliminatorias. Armó un cuerpo técnico de altura y volvió a juntar el mejor talento de Venezuela para brillar.

Salomón Rondón fue la figura del partido con hat-trick. El delantero del Everton es el goleador histórico de Venezuela, pero apenas jugó su tercer partido en el presente premundial. También brillaron lo Oscar González (lateral iquierdo) y Rómulo Otero, el mediapunta que juega en Cruz Azul.

Los goles de Venezuela

1-0: Oscar González recuperó, jugó con Soteldo y se fue al espacio para centrar y hacer conexión con Rondón.

2-0: Ronald Hernández, lateral derecho, se proyectó al ataque e interiorizó su juego. Vio a Rondón desmarcado y ahí puso el paso. El ‘Gladiador’ se acomodó y sacó un buen remate. .@FVF_Oficial scores again to make it 2-0!! #CONMEBOL #VENvBOL pic.twitter.com/FzMl7MBm4K— fuboTV (@fuboTV) January 28, 2022

3-1: Darwin Machís tuvo un instinto que algo podía ocurrir en la salida boliviana y fue a presionar. El defensor y Carlos Lampe no tuvieron la mejor comunicación y el delantero Vinotinto la mandó a guardar. Oh no, "a gift of a goal" Venezuela goes up 3-1 after a disastrous defensive mistake by Bolivia #VENvBOL pic.twitter.com/HzEbyXV7xw— fuboTV (@fuboTV) January 28, 2022

4-1: Tricangulación mortal entre Soteldo, Otero y Rondón terminó en una bomba del ariete venezolano. Sacó un misil con su pierna derecha para clavar el cuarto y definitivo tanto. Salomon Rondon with a hat trick against Bolivia! pic.twitter.com/aAEKaU1N1s— fuboTV (@fuboTV) January 28, 2022

Lee también:

– Un golpe a la ilusión cafetera: este fue el gol peruano que tiene a Colombia fuera del Mundial Qatar 2022 [Video]

– Romario al descubierto: “Ya he sido de todo: chulo, presumido, gilipollas, cabrón… La lista es larga”