Carolina Sandoval sufre una terrible pérdida y sus fans la cobijan en su dolor

Verla feliz y sonriente es la costumbre. Pero hace unas horas el corazón de Carolina Sandoval se quebró. La venezolana y su familia han sufrido una terrible perdida. Falleció su primo hermano Cheo.

Quien sigue a Carolina, el que alguna vez se ha detenido a escuchar sus palabras y a ver sus videos sabe que la familia es la base de su todo, es uno de sus pilares y así mismo ha educado a sus hijas Bárbara Camilia y Amalia Victoria. Por eso es etendible que el fallecimiento de su hermano haya sido un golpe severo. Disfrutaba de su compañía, de su baile y de su canto, por eso leer que dice: “Dios, cuánto dolor”, se siente propio.

Con un video le rindió homenaje:

Con estas palabras le contó a su público sobre Cheo. Empieza así: “¿Quién sabe cuándo es la última fiesta?”, pregunta para que la que nadie tiene respuesta.

Sigue: “Quién sabe cuál de todos esos momentos que amas será tu “last call”? A lo largo de todos estos casi siete años que mi padre se mudó al cielo, siempre le doy gracias a Dios por haberme permitido sacar valor de donde no tenía para escuchar mi voz interior y volar a Venezuela para sin saberlo despedirme del cuerpo físico de mi padre. De hecho aún tengo como ayer en mi mente esos maravillosos cuatro días que Dios me regaló con mi hombre favorito, en ese “last call”. Ese viaje fue algo del más allá. Hermoso. Lleno de amor, de mimos, abrazos de conciertos en cuatro y maracas”.

“Todos esos días que dormí abrazada a mi papá los atesoro tanto que aún siento su mano en la mía, su olor inconfundible, su mirada bella, su voz, su bendición mañanera. Fueron días tan perfectos que no puedo creer que no pudiese percibir que era una espléndida despedida. Toda la familia estaba allí con nosotros, parecía 31 de diciembre sin serlo. Cantamos tanto. Bailamos. Es que Dios nunca se olvida de nadie y sabe cómo hacer sus cosas. Dicen que lo que no te mata te hace más fuerte y pues supongo que si la partida de mi padre no me mató, hoy que tengo otra gran pérdida ocurrida hace pocas horas quisiera decir que soy más fuerte, más perceptiva, más observadora, más no sé qué”.

“Pero más de todo lo que antes no era… Pero nO es del todo verdad, porque la partida de un ser querido siempre duele y mucho. Hoy ha partido a los brazos del señor mi primo-hermano y también padrino de confirmación Cheo (a quien vieron hace poco de visita acá en Miami) y una familia entera revive momentos que nos mantienen unidos, pero que nos duelen mucho. Hoy Cheo @cheogguzman hace que Charallave entero llore su ausencia“.

“Dios cuánto dolor, cuando se sabe cuándo es esa fiesta de despedida, ese beso, esa conversación. Cheo llegó a Miami a visitar a mi primita, su hija @damithaglez y quién diría que Dios nos estaba permitiendo ser testigo de sus últimas fiestas, de sus últimas sonrisas. Nunca me cansaré de decirles que amén a quienes aman con la vida y díganselo todos los días que puedan. Pido una oración por mi familia “La Guzmanera de Charallave””, concluyó Carolina Sandoval.