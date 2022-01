Ni triste, ni deseolada. Elizabeth Gutiérrez reacciona en Instagram y se ve espectacular

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Sonriente. Feliz.Tranquila. Bella. Sexy. Elizabeth Gutiérrez acaba de publicar en un video en Instagram y pese a que William Levy anunció su separación hace tan sólo unas horas, ella se ve preciosa. Cero deprimida. Cero triste. Cero llorosa. La actriz y protagonista de telenovelas apareció en la red caminando como una modelo, llevando una falda entallada estilo lapíz, con un bolso de Chanel en mano.

En la publicación soló dejo el icono de “amor y paz”. Nada que indique cómo está su situación sentimental con William Levly. Pero eso sí, sus fans quieren que lo deje. Y es que más allá de su éxito como actor, el cubano tiene un fama sobresaliente como infiel. No hay medio de comunicación de entretenimiento que no le haya hecho una nota al posible ex de Elizabeth destacando rumores de infidelidad con casi todas las actrices con las que protagonizó telenovela.

Ojo que al verla en este video muchos han aseverado que la protagonista de “El Rostro de la Vengaza” y “El Fantasma de Elena”, se ve muy parecida a Khloé Kardashian. View this post on Instagram A post shared by Khloé Kardashian (@khloekardashian)

