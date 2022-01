William Levy anuncia su separación y Carmen Villalobos publica: “…Después de la tormenta viene la calma”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

William Levy anunció ayer, aparentemente su separación con Elizabeth Gutiérrez. Minutos después la publicación en sus historias fue eliminada. Pese a que la noticia ha corrido como la pólvora, ninguno de los dos ha hecho una declaración oficial. Sin embargo el chisme ya está ahí. Él después de todo este escándalo se limitó a subir una nueva historia en la que dice que está listo para iniciar un nuevo capítulo en su vida.

Elizabeth Gutiérrez, por su parte, mantiene el silencio.

Pero ahora que esto ha sido dicho, muchos han empezado a especular y preguntarse qué pudo haber sucedido entre ellos. Hasta ahora se habían mantenido como una pareja firme y solida. Pese a todos los rumores de separación. Sin embargo, hay quienes se han puesto a recordar los rumores que surgieron luego de que William protagonizara el remake de “Café con Aroma de Mujer” en Colombia.

Dijeron que William y Carmen Villalobos habían tenido mucha química, la cual se echó en falta al verlo con Laura Londoño, quien era la protagonista de esta historia junto al cubano, mientras que Carmen era sólo la antognista. Y recordando la historia original, era con ella con quien Sebastián Vallejo no tenía ninguna química ni familiaridad. Al contrario, el rechazo era y siempre fue palpable, ya que él siempre y siempre reaccionaba única y exclusivamente a su “gaviota”.

Tras la telenovela incluso se dijo que Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo, su esposo, tenían problemas. Rumores que se desestimaron, pero que ahora vuelven a surgir. View this post on Instagram A post shared by CARMEN VILLALOBOS (@cvillaloboss)

La última publicación de la colombiana, al día de hoy reza de la siguiente manera: “Lo más bonito en la vida es sentirte orgullosa de quien eres y en lo que te has convertido con los años ! Saber que cómo sea has podido con todo y siempre podrás. Después de la tormenta viene la calma mi gente bonita. Feliz viernes”. View this post on Instagram A post shared by CARMEN VILLALOBOS (@cvillaloboss)

Pero aunque muchos quieren implicar algún romance oculto hay que recordar que William y Carmen Villalobos han trabajado juntos en el pasado y que sólo los ha unido, siempre, una linda amistad y relación laboral.

Lee Más:

¿Qué bobada se traen William Levy y Carmen Villalobos?

Los fanáticos se alegran de la separación de William Levy y Elizabeth Gutiérrez: “Lo mejor que le pudo suceder”

William Levy anuncia su separación de Elizabeth Gutiérrez