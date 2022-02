Cinco vidas salvó con sus órganos el policía Wilbert Mora abatido en Nueva York; hoy es su velorio en la Catedral San Patricio

Wilbert Mora, el segundo oficial dominicano NYPD que murió abatido el mes pasado al responder a un hecho de violencia doméstica en Harlem, salvó cinco vidas con la donación de sus órganos.

Hoy de 1 a 8 p.m. se está realizando en la Catedral de San Patricio el velorio de Mora (27), inmigrante dominicano fallecido el 25 de enero, tras pasar cuatro días en terapia intensiva. Era el hijo menor de una familia muy unida que se estableció en Brooklyn y luego en East Harlem, después de emigrar a EE.UU. Su misa fúnebre será mañana allí mismo, a las 10 a.m.

“Wilbert era el bebé”, dijo a Pix11 el sargento Dennis Rodríguez, presidente de la organización de Oficiales Dominicanos de Nueva York. El otro oficial asesinado en el incidente del 21 de enero, Jason Rivera (22), también era de origen quisqueyano.

“Los dominicanos, durante los últimos años, han sido la mayoría de los latinos reclutados por la policía de Nueva York”, destacó el sargento Rodríguez.

“Era un gigante gentil”, dijo sobre Mora su amigo de la secundaria Rashad Mujumder, en referencia a su estatura de 6 pies y 3 pulgadas de alto. “La persona más grande de la habitación con el corazón más tierno”.

“Él siempre unía a la gente”, recordó otro amigo, William De La Cruz. Mujumder dijo que conoció a Mora en “High School of Graphic Communications” en Hell’s Kitchen cuando estaban en 9no grado. Agregó que el padre de Mora trabajaba como barbero y su madre, Amalia, en el sector de la salud.

“Fue a LaGuardia Community College y luego se transfirió a John Jay College, que es conocido por sus estudios de justicia penal”, recordó el amigo. “Tenía un objetivo y lo mantuvo. Sus padres están muy orgullosos de él. Verlo ponerse el uniforme fue un momento increíble para ellos”.

Sumit Sulan (27), un tercer joven oficial en la escena, le disparó al pistolero Lashawn McNeil, un ex convicto de 47 años, quien murió el 24 de enero en el hospital tras balear a los policías Rivera y Mora, despertando las alarmas de violencia en Nueva York y provocando un mensaje de pésame del presidente Joe Biden.