Adele supuestamente canceló sus conciertos en Las Vegas por problemas con su novio

El pasado 20 de enero, Adele publicó en sus redes sociales un video en el que, entre lágrimas, pide disculpas a sus fans por verse obligada a posponer indefinidamente el espectáculo que tenía previsto estrenar en Las Vegas por la ola de contagios de Covid entre los miembros de su equipo.

La cantante iba a tener un espectáculo fijo, conocido como residencia, en la ciudad estadounidense desde el 21 de enero, en el Coliseo del Hotel Caesar, hasta el 16 de abril de este año.

“Hola. Escuchen, lo siento mucho pero mi show no está listo”, pronunció en la grabación antes de romper en llanto.

“Hemos intentado absolutamente todo lo que hemos podido para montarlo a tiempo. Y para que sea lo suficientemente bueno. Pero nos han destruido los retrasos en las entregas y el coronavirus. La mitad de mi tripulación, la mitad de mi equipo están de baja con covid. Todavía lo están. Y ha sido imposible terminar el espectáculo”, informó a los 49 millones de seguidores que tiene en la plataforma.

Se le veía realmente afectada por la cancelación de sus shows y, aunque adujo que los motivos tenían que ver con positivos por coronavirus en su equipo, varios medios apuntaron ahora a una crisis con su pareja, Rich Paul.

De acuerdo con el diario The New York Daily News, la intérprete de “Easy On Me” y “Someone Like You” estuvo llorando durante los ensayos previos y los interrumpió en varias ocasiones para atender llamadas de Paul, con quien mantiene una relación desde septiembre del año pasado.

“Hay problemas en el paraíso. Ese es el motivo por el que ella no puede actuar”, aseguró una fuente.

No se han aclarado las razones del desencuentro entre ambos, pero el medio citó que Adele se “molestó que él no pudiera estar allí con ella cuando las cosas comenzaron a desmoronarse con su espectáculo”.

The New York Daily aclaró, por último, que la relación no está completamente rota. Ellos están intentando reconducir la situación después de unas semanas difíciles.

“Adele se está quedando en la casa de Rich en Beverly Hills solo tratando de arreglar su relación porque las cosas se han vuelto tensas. Apenas se vieron a principios de mes porque él estaba fuera por trabajo y ella estaba tratando de concentrarse en el show de Las Vegas”, determinó la fuente.

Adele, aparentemente, responde a los rumores de crisis con Rich Paul

Por otra parte, parece que dichos rumores que reflejaban que tenía problemas con su pareja sentimental llegaron a oídos de Adele, o eso dio a entender, pues para confirmar que actuará en los premios BRIT el próximo 8 de febrero escribió en sus redes: “Ah, y Rich envía su amor” junto a una foto que la muestra con una amplia sonrisa.

“Estoy muy feliz de decir que voy a actuar en los BRIT la próxima semana. ¡Me hace mucha ilusión!”, dice su anuncio. View this post on Instagram A post shared by Adele (@adele)

