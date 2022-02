Artritis reumatoide fue un problema de salud que motivó a Giselle Blondet para quitarse los implantes de seno

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Hace unos cuantos días, Giselle Blondet decidió entrar a quirófano para quitarse los implantes de seno que tenía y, ahora que su recuperación va viento en popa, revela cómo es que la operación la ha transformado tanto física como emocionalmente.

En entrevista para el podcast de Jomari Goyso, la conductora reveló que ya comenzaba a sufrir algunos síntomas del llamado «Breast Implant Illness», los cuales fueron mucho más notorios por la artritis reumatoide que padece desde hace años.

«Yo tenía muchos dolores y malestares que no sabía de dónde venían, por eso me los quise quitar. En cuanto me desperté de la cirugía me sentía como nueva, ya quería salir a correr y a hacer una vida normal, definitivamente esta cirugía me cambió la vida. El doctor dijo que hay un porcentaje muy chico de pacientes que se someten a la operación y que no sienten dolor, yo soy una de esas y estoy feliz», contó Giselle.

Para finalizar, la presentadora recordó cuando sufrió una fractura a mediados del año pasado, la cual, debido a los implantes, era mucho más dolorosa de lo normal y añadió que su hija se sometió a la misma operación debido a que también comenzó a padecer de muchos dolores y migrañas que no la dejaban vivir.

