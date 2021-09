Comienza el casting de Nuestra Belleza Latina de Univision presentado por Alejandra Espinoza.

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

El programa Nuestra Belleza Latina comienza la búsqueda de la próxima personalidad de Univision este domingo 26 de septiembre. Es decir el casting para el concurso de belleza comienza oficialmente a partir de esta fecha.



El episodio de estreno contará con diversas mujeres talentosas de todo el país; presentado por Alejandra Espinoza y con un panel de jueces de primer nivel, el programa se estrena a las 8 p.m. ET / PT (7 CT). La programación especial incluye “Nuestra Belleza Latina El Reencuentro” en PrendeTV y “Sal y Pimienta” después de cada gala.

Univision comienza la búsqueda de su próxima personalidad televisiva en la 12ª temporada de “Nuestra Belleza Latina“, su competencia de telerrealidad más popular y de mayor duración. El nuevo programa, que forma parte de la programación de “Domingos en Familia“, se estrena en Univision este domingo 26 de septiembre a las 8 p.m. ET / PT (7 CT).

“Nuestra Belleza Latina” comienza su temporada más diversa hasta la fecha con un grupo de mujeres, de todas las edades y diferentes orígenes, que han dejado en suspenso su vida personal y profesional para perseguir su sueño de convertirse en la próxima estrella de Univision. El viaje no será fácil para estos concursantes, quienes saben que tendrán que superar muchos desafíos para tener éxito en la entrevista de trabajo más exigente de la televisión. Seleccionadas de un grupo de más de 6.000 mujeres que participaron en los castings virtuales, las talentosas aspirantes se han preparado como nunca antes, algunas incluso estudiando temporadas anteriores del popular programa, para impresionar a los jueces y sorprender a la audiencia con sus talentos únicos. Algunos cantarán, algunos bailarán, algunos contarán monólogos, entre muchas más habilidades. Al final, solo diez ingresarán a la mansión Nuestra Belleza Latina para tener la oportunidad de cumplir su sueño. View this post on Instagram A post shared by NUESTRA BELLEZA LATINA (@nuestrabellezalatina)

El panel de jueces de la lista A incluye a la presentadora y modelo Daniella Álvarez, la estrella de Univision Giselle Blondet, la personalidad de Univision y presentadora de “Sal y Pimienta” Jomari Goyso, y el presentador de televisión y comediante Adal Ramones. La querida personalidad de Univision, Alejandra Espinoza, regresa a “Nuestra Belleza Latina” como presentadora, y Gabriel Coronel traerá las últimas actualizaciones desde el backstage. View this post on Instagram A post shared by NUESTRA BELLEZA LATINA (@nuestrabellezalatina)

Además, Amara La Negra, cantante, modelo y actriz, será la “Mansion Host“, y la actual ganadora de NBL, Migbelis Castellanos, será la reportera digital.

Para prepararse para esta nueva temporada de “Nuestra Belleza Latina”, los fanáticos pueden ver el especial “NBL El Reencuentro”, con concursantes anteriores y jueces del programa, en el servicio de transmisión gratuito con publicidad de Univision, PrendeTV. Los fanáticos pueden acceder al programa de tres episodios en la sección On Demand en “Especiales“. View this post on Instagram A post shared by NUESTRA BELLEZA LATINA (@nuestrabellezalatina)

El programa de noticias de entretenimiento de Univision “Sal y Pimienta”, presentado por Jomari Goyso y Lourdes Stephen, regresa y se transmitirá después de cada gala con un resumen de los mejores momentos y las últimas noticias para NBL.

PrendeTV está disponible de forma gratuita en dispositivos de TV móviles y conectados Amazon Fire TV, Apple (iOS y tvOS), Google (teléfonos Android y dispositivos de TV), Roku y onPrende.tv.

Sigue leyendo: