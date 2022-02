Su mayor fan: Cristiano Ronaldo Jr. tiene a su papá de fondo de pantalla de la PC [Foto]

La serie “Soy Georgina“, que retrata la vida de Georgina Rodríguez y su familia, nos ha permitido conocer detalles curiosos acerca de su pareja Cristiano Ronaldo, y de su hijo mayor, Cristiano Ronaldo Jr. Tras saber que Cris Jr. apoya a El Tri, ahora nos enteramos de que es el mayor fanático de su papá, el cual brilla en el fondo de pantalla de su computadora.

La imagen, la cual se aprecia en uno de los capítulos de la serie, se viralizó gracias a la cuenta ESPN FC. En el fondo de pantalla de la computadora de Cristiano Ronaldo Jr. está su padre, cuando jugaba para el Real Madrid, en una celebración muy recordada ante el Atlético de Madrid.

Cristiano Jr.'s computer background, he's his dad's biggest fan 🥺❤️ pic.twitter.com/9L5G6y2f4V— ESPN FC (@ESPNFC) February 2, 2022