Famosos que no quieren a Shakira: exponen la lista que lleva los nombres de varias celebridades

Shakira tiene más de 70 millones de seguidores en Instagram. Y aunque para muchos, la colombiana es una de las más grandes estrellas de la música latina, para otros no es tan querida ni apreciada. Mucho de este rechazo se ha notado en el transcurso de los años, cuando sus haters se han manifestado para expresar que ya no gustan de sus canciones. Mientras que otros dicen rechazarla porque ha abandonado su acento colombiano y ha optado por el acento catalán. Echándole en cara que ni Lionel Messi que vive ahí desde los diez años ha perdido su acento argentino.

Pero lo anterior es más lo que parte de su público y detractores dicen, mientras que hay famosas y famosos que también parecen rechazarla. Y no es uno, nada más. Parece que hay una interesante “lista negra” en la que aparecen los nombres de estas celebridades, aquí te las desvelamos.

Thalía

En el poral de Cultura Colectiva desvelaron que las malas lenguas afirman que Thalía no gusta de Shakira. En dicho medio cuentan que al parecer existe un video en el que la mexicana afirma que no gusta de la colombiana.

Bad Bunny

Después de que éste se presentara junto a Shakira en el Super Bowl parece que las cosas no quedaron bien entre ellos. Tanto que cuando ésta le dio las gracias por su presencia en redes, éste, dicen, no sólo no le contestó, sino que además la ignoró dejándola sin like.

J Balvin

El tema de J Balvin se pone muy carrasposo porque involucra a otros artistas, y casi podría decirse que todos tienen algo en común, y es que tal vez y sólo tal vez no ha todos les caiga bien la colombiana. Dicen que por la actitud de Balvin tras esta entrevista, muchos pidieron cancelarlo. El citado medio contó lo siguiente:

“Muchísimo revuelo causó un gesto de J Balvin que muchos interpretaron como burla a Shakira en una entrevista en Billboard. Durante el cuestionario también se encontraban Black Eyed Peas y Maluma -quienes- le preguntaron al rapero Will.i.am sobre con qué artista ha tenido que ser más flexible, si Maluma o J Balvin: “Fui más flexible con Shakira”, indicó ante las carcajadas de J Balvin“.

Celia Cruz

Sí, así como lo lee. Dicen que Celia Cruz no eran fan de Shakira. El portal expuso que esto se supo gracias a Ernesto Fundo, director de cine y responsable del video “La negra tiene tumbaoc. Éste fue quien hizo pública, supuestamente, la opinión de Celia en torno a la cantante de ”Ojos así”. Éste dijo que para Celia Cruz, Shakira era, supuestamente, prepotente.

Antonella Rocuzzo

No es un secreto que al parecer la esposa de Lionel Messi no soporta a Shakira. Antonella Rocuzzo al parecer no simpatiza con la novia de Gerard Piqué porque además de que la colombiana siempre se mantiene alejada del resto de parejas de los compañeros de su amado en el FC Barcelona, Antonella era además muy amiga de la ex de catalán. Nuria Tomás tenía en la joven argentina no sólo una aliada sino también una amiga.

