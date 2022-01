Messi y Piqué ya no se hablan: Antonela y Shakira serían las culpables

Parece que la amistad entre Lionel Messi y Gerard Piqué llegó a su fin. Una muestra de esto es que el astro argentino viajó esta semana a la Cataluña para cenar con sus excompañeros del Barcelona Xavi Hernández, Sergio Busquets y Jordi Alba. El gran ausente de este reencuentro fue el central español.

El motivo por el que Messi llegó a Barcelona era para celebrar el cumpleaños número 42 de Xavi Hernández en un restaurante japonés, junto con sus respectivas parejas. En la cena hasta estuvo Pepe Costa, quien trabajó en el Barca durante varios años y ahora acompaña al delantero rosarino en el PSG.

🚨Leo Messi abandona el restaurante en el que estaba cenando con Xavi Hernández y con Sergio Busquets. #FCBarcelona pic.twitter.com/IJXiWmIxWQ — Miquel Blázquez (@BlazquezFont) January 24, 2022

Esto deja en evidencia los rumores que han soltado varios medios catalanes desde hace meses: la amistad entre La Pulga y Gerard está completamente rota. Uno de los motivos sería el poco respaldo que Leo sintió del zaguero cuando el Barcelona no le renovó su contrato y lo dejó irse como agente libre.

De hecho, Piqué declaró en una entrevista a El País que si Messi continuaba la economía del club se iba a ver perjudicada: “Nosotros hemos vivido de Leo muchos años y ahora tenemos que encontrar nuevos referentes. Pienso en que si se renovaba a Leo los números iban a ser muy complicados”.

La amistad desde los 13 años entre Messi y Piqué terminó por la salida del argentino😱https://t.co/ITPwYszpr7#Messi | #Barcelona | #LaLiga — TUDN USA (@TUDNUSA) January 25, 2022

¿Enemistad entre Antonela y Shakira?

A esta historia se le suma la supuesta amistad entre las esposas de ambos futbolistas: Antonela Roccuzzo y Shakira. De acuerdo con la prensa especializada, Piqué no estuvo en la fiesta de despedida que organizó Messi en su mansión de Barcelona, en vista de que sus mujeres ya no se tratan.

“Hizo un fiestón por todo lo alto en su casa de Barcelona, a la que acudieron amigos y muchos de sus compañeros del equipo azulgrana, aunque entre ellos no estuvo Gerard Piqué ni Shakira“, publicó el portal Semana de España. 🚨[ @Andrea_Ginesm-OnzeTV3] | The relationship between Pique to Messi, Busquets and Alba is not the best because of Shakira. Their wives do not get along with her. #fcblive pic.twitter.com/357FI5fa5A— BarçaTimes (@BarcaTimes) January 26, 2022

Todo empieza porque Antonela es amiga íntima de Nuria Tomás, quien fue novia de Gerard Piqué hasta 2010, cuando el central conoció a Shakira y ganó la Copa del Mundo.

Además, en 2018 trascendió que la argentina tuvo un problema con la colombiana durante un asado que se realizó Leo en su casa, tras disputarse un partido del Barcelona. Antonella y Shakira pic.twitter.com/plcGVuyQkE— A N G E L 2 0 2 2 (@AngeldebritoOk) April 28, 2019

“El parrillero le sirvió un chorizo a Shakira y ella empezó a grito pelado: ‘¡Sáquenme esto de mi vista! ¿Qué es esto que me sirven?’, como si le hubieran servido un cacho de grasa. La actitud y los gritos de Shakira hicieron que Antonela Rocuzzo lo sumase a su amistad con Núria Tomás para definitivamente no cultivar buena relación con la cantante colombiana”, afirmó la periodista Yanina Latorres en el programa Los ángeles de la mañana.

En esa misma línea agregó: “Mascherano, que estaba a cuatro personas de ella, dice: ‘Sáquenle el chorizo y no le sirvan más nada’. Se armó una gresca, te la resumo, esto es chisme del primer mundo: Piqué y Shakira se fueron, se armó una a tal nivel que Antonela, por la crítica del chorizo en su casa, esto es verdad, no te estoy mintiendo, la sacó de su grupo de WhatsApp y le prohibió la entrada al palco de las esposas del Barcelona”.

