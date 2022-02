MLB solicitó ayuda de un “mediador federal” para resolver la situación con la MLBPA

Ante lo poco que se ha avanzado en las negociaciones entre la MLB y la Asociación de Peloteros, el ente rector del béisbol estadounidense ha solicitado con urgencia la asistencia de un “mediador federal” para ayudar a poner fin a esta situación, indicó una fuente a la cadena ESPN.

“Major League Baseball solicitó hoy la asistencia inmediata de un mediador federal para ayudar a resolver el cierre patronal del deporte, dijeron fuentes a ESPN. Bajo su solicitud, el Servicio Federal de Mediación y Conciliación ayudaría con los procedimientos”, escribió Jeff Passan periodista del mencionado medio e insider de MLB.

Major League Baseball today requested immediate assistance of a federal mediator to help resolve the sport’s lockout, sources told ESPN. Under their request, the Federal Mediation and Conciliation Service would help assist with the proceedings. — Jeff Passan (@JeffPassan) February 3, 2022

Esta solicitud de emergencia solo confirma lo que se ha podido apreciar en las últimas reuniones entre el comisionado de las Grandes Ligas, Rob Manfred y el representante del sindicato de jugadores, Tony Clark, y es que aunque ambas partes han cedido en algunas de sus exigencias, no se logran poner de acuerdo en todo.

A su vez, el hecho de que hayan solicitado la ayuda de un ente federal para conciliar en la elaboración de un nuevo contrato colectivo, solo genera preocupación tanto en los fanáticos como en los propios peloteros quienes podrían ver afectados sus salarios se este retraso conlleva a una reducción de juegos de la temporada regular.

Se pronostica un retraso en los Spring Training de la MLB

El pasado martes, se llevó a cabo una nueva junta entre la MLB y la MLBPA, sobre la cual se conoció que hubo un mínimo avance, sin embargo, no el suficiente para garantizar que el inicio de los Spring Training se efectuará a principio del mes de marzo, como se tenía programado.

Eso representa un gran problema para los peloteros que, como se ha mencionado en varias ocasiones, necesitan al menos un mes de pretemporada antes de iniciar la campaña regular. En ese sentido, Passan ha opinado que “un retraso (de los spring training) se siente inevitable”. The meeting between the Major League Baseball Players Association and MLB is over. Little progress was made. The on-time opening of spring training at this point is in grave danger and, frankly, would take a miraculous deal coming together to rescue. A delay feels inevitable.— Jeff Passan (@JeffPassan) February 1, 2022

