Sebastián Yatra ‘acosó’ a uno de los Jonas Brothers en un baño público. Joe Jonas hacía pipí cuando el colombiano lo saludó

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Aunque hace un par de años Sebastián Yatra pudo cumplir un sueño al colaborar con los Jonas Brothers, en realidad él les había conocido mucho antes en unas circunstancias que todavía le avergüenza recordar. Hace casi una década el cantante colombiano coincidió con ellos en un bar de Nueva York al que había conseguido entrar usando un documento de identidad falso, ya que aún no había cumplido los 21.

Sebastián se dio cuenta de que los tres cantantes estaban jugando al billar justo detrás suyo, pero no se atrevió a saludarles porque en aquel momento aún no había estrenado su primera canción y no podía presentarse como un compañero de profesión.

Sin embargo, la oportunidad perfecta se le presentó cuando Joe Jonas se separó de sus hermanos para ir al baño, y Sebastián no dudó en ir detrás suyo. El intérprete de ‘Tacones rojos’ aún no sabe qué se le pasó por la cabeza ni cómo se atrevió a hablarle mientras estaban lado a lado en los orinales, pero eso fue justo lo que hizo.

“Estaba literalmente orinando al lado de Joe Jonas. Fui el típico tipo que le habla a un famoso en el baño y le pregunta: ¿Cómo está? ¿Qué tal se siente? ¡Felicidades! ¡Qué bonito lo que estás haciendo! Me miró mal, me dio las gracias y se marchó. Yo me sentí super mal”, ha confesado ahora a su paso por ‘El hormiguero’.

Joe le respondió de forma escueta y no le dio conversación, aunque Sebastián pudo al menos estrecharle la mano a Nick antes de que se marcharan del local; después de lavárselas, por supuesto. Lo más sorprendente es que, cuando se volvieron a ver para grabar el sencillo ‘Runaway’, él no dudó en presentarse como el chico que le había seguido hasta el servicio.

“Le conté la historia y me hizo la misma cara”, ha reconocido Sebastián.

Lee Más:

Sebastián Yatra pagó $2.5 millones por su primera propiedad en Florida

El colombiano Sebastián Yatra le mostró a sus seguidores su nuevo hogar

Olvídense de Sebastián Yatra. Él ya no quiere: el colombiano dice estar cansado de las colaboraciones