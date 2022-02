Elizabeth Gutiérrez a Jacky Bracamontes: “Yo no tengo la necesidad de amarrar a un hombre, yo solo tengo dos hijos”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Elizabeth Gutiérrez rompió el silencio y habló de lo que nunca antes había hablado. En entrevista con Erika de la Vega, la ahora supuesta ex de William Levy, dijo con total claridad y refiriéndose a Jacqueline Bracamontes: “Yo la admiraba, pensaba que era una buena mujer, desafortunadamente me tocó conocer otro lado de ella. Nadie me lo contó yo lo viví, no me parece que después escriba un libro y quiera verse como una víctima cuando no fue así, y aparte meter esa parte de mí de que me embaracé se me hace de mal gusto“.

Pese a que dejó salir prácticamente todo lo que pesaba sobre esta amarga situación de su pasado dijo que la actual esposa de Martín no le desea mal alguno. Al contrario, asegura que tal vez todo esto pasó porque para ese entonces ella no tenía familia, no sabía el daño que le podía hacer a terceras personas.

Pero Elizabeth, aunque no guarde rencor lo tiene todo claro y además aseguró: “Para mí es una falta de respeto a ambas familias, porque, ¿para qué contar algo así? También pienso que si eres capaz de pensarlo, eres capaz de hacerlo. Yo gracias a Dios no tengo la necesidad de amarrar a un hombre, yo solo tengo dos hijos”.

Hay ahora que recordar que hace algunos años Jacqueline Bracamontes sostuvo un romance con William Levy, cuando protagonizaron la telenoela Sortilegio. Para ese entonces, éste era pareja de Elizabeth Gutiérrez con quien tenía un hijo, Christopher. Fue en el libro “La Pasarela de mi Vida”, que Jacky reveló su relación y expuso donde que Elizabeth Gutiérrez se había embarazado del actor para “retenerlo”. A esto es que años después reacciona la que fuera pareja de Levy por más de 15 años.

Cuando Elizabeth dice que ella sólo tiene dos hijos: Chris y Kailey, probablemente lo hace en alusión a que Jacky Bracamontes tiene cinco niñas, con su esposo Martin, a quien también han señado de infiel en varias ocasiones. View this post on Instagram A post shared by Jacky Bracamontes (@jackybrv)

Lee Más:

Esta es la mansión por la que William Levy y Elizabeth Gutiérrez podrían pelear tras su separación

Ni triste, ni desolada. Elizabeth Gutiérrez reacciona en Instagram y se ve espectacular

Lili Estefan, amiga de William Levy, habla de su separación con Elizabeth Gutiérrez