Empleados no vacunados asalariados de Hershey fueron separados de la empresa

A través de un comunicado de prensa un portavoz de The Hershey Company dio a conocer que los empleados asalariados que no cumplieron con el mandato de vacunación contra el covid fueron separados de la empresa.



De acuerdo con el comunicado, en agosto de 2021 la empresa anunció un mandato de vacunación contra el covid para sus empleados asalariados, mismo que entró en vigor el 4 de agosto; según la empresa, puso a la disposición de los empleados clínicas de vacunación, además de permitir a algunos buscar adaptaciones por motivos religiosos o médicos.



Pese a la disposición de la empresa, un grupo reducido de empleados no cumplió con el mandato de vacunación y tuvieron que ser separados. Aunque la empresa ha dado conocer abiertamente su toma de decisión, no informó sobre el número de empleados que fueron separados ni dónde se encontraban.



Hasta el momento se cree que el mandato de vacunación no afectó directamente a los empleados de fábrica, sin embargo, el tema con este grupo no está claro, tampoco se sabe si las personas que fueron separadas de su cargo podrían tener otra oportunidad de volver a laborar en la empresa si deciden inocularse.



“Hershey se compromete a mantener un entorno seguro y saludable para nuestros empleados y clientes. Creemos que la mejor manera de proteger la salud y la seguridad de nuestros empleados, de sus familias y de nuestros diversos socios comerciales es garantizando que nuestros empleados asalariaos estén vacunados contra el covid”, se puede leer en el comunicado que fue publicado por ABC4 News.



Romper con la cadena de contagios de covid es una prioridad para The Hershey Company, así lo dio a conocer con tiempo a sus empleados y ahora ha hecho efectivo el despido de varias personas por no cumplir con su mandato de vacunación.

