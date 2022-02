La situación se complica: MLB y MLBPA se lanzan “fuego” tras solicitud de un mediador federal

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Luego de que la Major League Baseball (MLB) solicitara la ayuda de un mediador federal para las negociaciones con la Asociación de Peloteros (MLBPA), este último respondió de forma contundente rechazado dicha acción y alegando que la liga incumplió a los jugadores pese a una promesa que les había hecho.

El sindicato de jugadores emitió un comunicado en el que indicó que los representantes de las Grandes Ligas habían prometido hacer una contrapropuesta y en lugar de cumplir como se esperaba, solicitaron ayuda externa.

Statement from the Major League Baseball Players Association: pic.twitter.com/KBssy2e66U — MLBPA Communications (@MLBPA_News) February 4, 2022

“Dos meses después de aplicar su cierre patronal, y sólo dos días después de comprometerse con los jugadores a que se haría una contrapropuesta, los propietarios se negaron a hacerla, y en su lugar solicitaron una mediación”, señala inicialmente el comunicado.

Asimismo, indicaron que luego de estudiar la situación, han decidido rechazar el uso de un mediador y persisten en que la situación se resolverá negociando directamente. “Tras consultar con nuestro Comité Ejecutivo, y teniendo en cuenta una serie de factores, hemos rechazado esta solicitud. El camino más claro hacia un acuerdo justo y oportuno es volver a la mesa. Los jugadores están dispuestos a negociar”, finaliza el documento.

MLB respondió a la MLBPA

Tras la respuesta negativa de la MLBPA, la liga se volvió a pronunciar afirmando que su único deseo es que se pueda jugar al béisbol y reiteró su posición en cuanto a la necesidad que hay de que un mediador se involucre en las reuniones.

“Nuestro objetivo es tener a los jugadores en el campo y a los aficionados en los estadios para el entrenamiento de primavera y el Día Inaugural. Con la apertura de los campos programada para dentro de menos de dos semanas, es el momento de obtener asistencia inmediata del Servicio Federal de Mediación y Conciliación para ayudarnos a resolver nuestras diferencias y salir del punto muerto”, expresó un portavoz de la liga.

En ese sentido, los representantes de Las Mayores reprocharon la postura de los jugadores de negarse a recibir ayuda de un ente que es experto en la resolución de este tipo de desacuerdos y reafirmaron posición de querer resolver la situación lo antes posible.

“Está claro que el camino más productivo sería la participación de un tercero imparcial que ayude a salvar las diferencias y facilite un acuerdo. Es difícil entender por qué una parte que quiere llegar a un acuerdo rechazaría la mediación de la agencia federal encargada específicamente de resolver estas disputas, incluyendo muchos éxitos en el deporte profesional. La MLB sigue comprometida a ofrecer soluciones en la mesa y alcanzar un acuerdo justo para ambas partes.”, sentenció el portavoz. “It is time to get assistance.”



Major League Baseball responded today to the MLBPA rejecting the intervention of a federal mediator. The entire statement, via a league spokesman: pic.twitter.com/3jGBLPGudX— Jeff Passan (@JeffPassan) February 4, 2022

