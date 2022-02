Demi Rose se mete a la tina y se baña en el balcón abierto de su mansión

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Demi Rose casi llega al medio millón de likes con esta publicación de Instagram. Y es que esta es la primera selfie del año de la joven modelo británica. Pero además posa desde una tina en el balcón de su jardín. Y lo hace además llevando un traje de baño bastante abierto, nada cerrado con escote pronunciado hasta el abdomen. La pieza podría fácil considerarse un bikini, porque sólo un leve broche al centro lo convierten en un trikini.

Antes de este colorido bikinazo, Demi Rose había logrado paralizar a su público al dejarse ver con un vestido negro, transpartente, posando prácticamente desnuda desde Ibiza. Un destino turístico al que vuelve una y otra vez.

Hay que destacar que la modelo sigue llevando su cabello claro, atrás quedó su melena negra. Y aunque ésta aveces se ve como el color de la miel, en su nuevo post más parece ser rubia. Ahora ya no se parece tanto a Kim Kardashian, como se le reconoció en un principio. Pero sí mantiene ese leve parecido con Selena Gómez, en una versión más erótica y atrevida, sin duda. La verdad es que con la joven Selena muchos la comparan porque algo en sus facciones faciales resulta en ocasiones familiar. View this post on Instagram A post shared by Selena Gomez (@selenagomez)

Con Kim Kardashian se le comparó en un inicio gracias a sus curvas, y es que éstas son tan exuberantes como las de la ex de Kaney West. View this post on Instagram A post shared by Kim Kardashian West (@kimkardashian)

