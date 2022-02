Anciana lleva días durmiendo en un cajero automático en Bolivia pues espera que su hijo vuelva por ella

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

“Como me ves, te verás”, es un refrán muy popular que generalmente se usa cuando se desea hacer reflexionar a los jóvenes y adultos respecto al trato que llegan a darle a los ancianos, que no siempre es el mejor, intentando decirles que en algún momento, ellos también se harán mayores y dependerán de otros.

Desafortunadamente en todo el mundo siempre se dan casos de ancianos que sufren maltrato por parte de sus cuidadores e incluso por miembros de su familia o bien, algunos han sido dejados a su suerte, viviendo así en el completo abandono.

Eso fue lo que ocurrió con una mujer de la tercera edad en Bolivia, cuyo caso le ha dado la vuelta al mundo luego de que se hicieran virales unas fotografías que muestran cómo llevaba días durmiendo al interior de un cajero automático y no quería moverse de ahí pues estaba esperando a que uno de sus hijos volviera por ella, tal y como se lo prometió.

Diversos medios locales indicaron que el hecho se registró en la ciudad de La Paz, en donde algunas personas dieron aviso a las autoridades sobre la anciana de 80 años que llevaba ya varios días pernoctando en un cajero automático y que se rehusaba a irse a un sitio más seguro o cómodo para ella.

Algunos policías llegaron al sitio en donde se encontraba la anciana y al cuestionarle el por qué no quería irse, ella les indicó que seguía esperando a su hijo, un taxista llamado Édgar Mendoza, el cual la dejó ahí desde hacía varios días y le había prometido que no tardaría en regresar por ella.

Ayudemos a la abuelita!!! Ojalá su hijo reflexione y la recoja… 💔



Por favor absténganse de emitir juicios de valor contra el hijo. Cada quien lleva una cruz en este mundo pic.twitter.com/9VZtKH1FwT — 👑🗼𝐏𝐀𝐓𝐑𝐈𝐂𝐈𝐀 🗼👑 (@Sumaj_Warmi) February 3, 2022

“Yo estoy aquí esperando a mi hijo y no me voy a mover. No me voy a ir, porque mi hijo vendrá a recogerme. Agradezco a Dios, porque en este lugar he dormido muy bien”, mencionó la mujer a un portal de noticias local que dio conocer esta historia que a muchos les ha partido el corazón.

Varios vecinos de la zona se han compadecido de la mujer y le han estado llevando comida y cobijas; por su parte las autoridades explicaron que deberán llevarla a un albergue de adultos mayores para así poder garantizar que esté bien. De igual modo han lanzado un llamado a sus familiares para que puedan ir a recogerla.

“Ella no quiere retirarse si no viene su hijo. Ella tiene un poco de desconfianza y seguiremos tratando de convencerla para ir a una casa hogar”, indicó Rosmery Bautista, trabajadora social de la Plataforma del Adulto Mayor en Bolivia, quien hizo el llamado a quien reconociera a esta anciana.

Te puede interesar:

* FOTOS: Mujer tenía encerrado a abuelito de 87 años dentro de caja en condiciones infrahumanas

* Anciana lleva a reparar su teléfono celular; pensó que no servía por no poder hablar con sus hijos en un año

* Anciano duerme en la calle porque su hijastro le quitó su casa