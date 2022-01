Anciana lleva a reparar su teléfono celular; pensó que no servía por no poder hablar con sus hijos en un año

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

En redes sociales se han viralizado diversas historias contadas por técnicos que se dedican a reparar teléfonos móviles; desde aquellas que develan algún fallo en algún celular de renombre hasta algunas que desenmascaran la doble vida de los clientes.

Sin embargo, en las últimas horas se ha vuelto viral una historia que ha sido retomada por distintos medios internacionales y que vivió un técnico que se dedica a arreglar celulares en la llamada Plaza de la Tecnología en Ciudad de México, misma que nos muestra, una vez más, el abandono en el que viven algunas personas de la tercera edad.

Según esta persona, hace tiempo recurrió a sus servicios una anciana de 65 años llamada Aurora Hernández, quien preocupada le pidió a un locatario de esta plaza que le ayudara a reparar su teléfono celular. Al cuestionarle qué falla tenía su aparato, ella respondió lo siguiente: “Es que llevo un año, o más, que mis hijos no me contestan. El móvil no funciona, porque, ¿cómo no me van a hablar mis hijos?”.

El hombre le indicó que la reparación le costaría unos $67 dólares, dinero que la anciana no podía pagar. El técnico del local de al lado le pidió que se acercara pues había escuchado su problema.

“Yo lo que quiero es hablar con mis hijos”, le habría dicho la mujer, lo cual conmovió a este nuevo técnico, quien le aseguró él la ayudaría a reparar su teléfono y que por el costo que ni se preocupara, solo que debía dejárselo por un par de días para arreglárselo.

Cuando la mujer se marchó, el técnico analizó el celular y al abrirlo se percató que estaba en perfecto estado. Así que buscó entre los contactos de la señora Aurora el teléfono de uno de sus hijos, a quien decidió llamar de inmediato.

“Hola, mucho gusto. ¿Aurora Hernández es tu mamá? Me trajo un celular a arreglar porque no funciona, pero sí funciona. Lo único que quiere es poder hablar con ustedes”, le explicó. “No sé si puede hacerle ese milagro. Le doy mis datos y todo por si quiere venir a verla”, agregó.

Finalmente, el técnico logró su cometido y la anciana volvió a su local para recoger su celular, acompañada del hijo. El reparador le dijo una mentira piadosa a la mujer, asegurándole que su teléfono, en efecto, tenía “problemas para recibir llamadas”; además de no cobrarle por la “reparación”.

Esta conmovedora historia fue retomada por una persona que creó un video con una recreación de la misma.

