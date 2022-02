Wayne Rooney revela la etapa más oscura de su carrera: “Me encerraba y bebía durante días

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Debutar como profesional a los 16 años de edad y convertirse en la máxima esperanza de la selección inglesa le generó mucha presión a Wayne Rooney. Para lidiar con semejante peso sobre sus hombros tuvo que refugiarse en el alcohol, aunque esta no era la mejor vía de escape.

El actual director técnico del Derby Country está próximo a sacar su serie documental “Rooney”, en la que afronta varios temas de su vida personal. En este sentido, concedió una entrevista al diario británico The Sunday Times para detallar aquellos problemas que tuvo con las bebidas alcohólicas.

“Me encerraba y bebía. Encerrarme me hizo olvidar algunos de los problemas con los que estaba lidiando. Normalmente, uno se emborracha en grupo, pero esto fue como un atracón. Tenía algunos días libres y no quería estar cerca de nadie. Lo único que hacía era estar en casa y beber durante dos días. Estaba en una situación realmente mala. Al principio pensaba que estaba bien, pero eso tuvo un impacto en mí al final de mi etapa en el Manchester United”, confesó.

En esa misma línea agregó: “En mis primeros años en el Manchester United, probablemente hasta que tuve a mi primer hijo, Kai (en 2009), me aislaba totalmente. No salía nunca. Ahora la gente está más capacitada para hablar sobre ese tipo de cosas. Por aquel entonces, simplemente no hablabas de eso. Nunca hablé con Alex Ferguson ni con ninguno de mis compañeros”.

Pero Wayne ya superó aquellos problemas con el alcohol: “Siempre estaba enojado y agresivo. Era obvio que tenía algunos problemas que debía tratar. Ahora, afortunadamente, los tengo todos bajo control. Lo que aprendí fue que si sentía algo debía largarlo para que no explotara. Antes solía retener casi todo y eso se acumulaba. Es por eso que sí, me di cuenta que necesitaba sentarme y hablarlo con alguien. Eso calmó las cosas y me sirvieron las charlas con Coleen (su esposa) y con mis padres”.

Trayectoria de Wayne Rooney

Rooney ganó 13 títulos nacionales (5 Premier League, 1 FA Cup, 3 Copas de la Liga y 4 Community Shield) y 3 internacionales (1 Champions League, 1 Europa League y 1 Mundial de Clubes). Además, es el máximo goleador de la historia del Manchester United, con 253 tantos en 559 presentaciones. Con la selección inglesa disputó 3 Mundiales y anotó 53 goles en 120 compromisos.

