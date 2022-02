Chaney Jones, la ‘doble’ de Kim Kardashian con la que Kanye West fue captado cenando

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Este lunes los comensales que estaban cenando en el popular restaurante Nobu de Malibú se quedaron de piedra al ver aparecer a Kanye West -presumiendo de unos sorprendentes músculos bajo su camiseta de tirantes- acompañado de una mujer que muchos confundieron a primera vista con Kim Kardashian.

Que el antiguo matrimonio hubiese decidido reunirse en un lugar tan público parecía poco probable, porque tan solo unas horas antes el rapero había arremetido una vez más contra su ex en Instagram asegurando que ella le había acusado de intentar acabar con su vida contratando un asesino a sueldo.

Efectivamente, no se trataba de su todavía esposa, al menos a ojos de la ley, sino de una modelo llamada Chaney Jones, aunque resulta fácil comprender por qué muchos las confundieron. Chaney iba ataviada con un ajustado mono oscuro como los de Balenciaga que Kim se ha puesto a menudo en los últimos tiempos. Incluso su larga melena oscura peinada en ondas y sus gafas de sol XXL recordaban enormemente al estilo de la celebridad.

Esta no es la primera vez que Chaney ha sido vista en público con Kanye. El martes de la semana pasada los dos fueron fotografiados en el Soho House de Malibú riéndose en compañía de otras personas, aunque Julia Fox -la actual novia del músico- no se encontraba entre ellas. View this post on Instagram A post shared by Your Private Chauffeur (@redbearservices)

