Guardiola se mostró feliz de ver a Eriksen recuperado: “Puede volver a jugar, a hacer lo que ama y lo que hace tan bien”

Las revanchas en el fútbol son cada vez más comunes y esta vez será el turno de Christian Eriksen, quien estuvo cerca de morir y la vida le presentó otra oportunidad para respirar y siendo aún más afortunado: de volver a jugar al fútbol.

De hecho, Eriksen sí murió, tuvo muerte súbita y fue reanimado durante el partido contra Finlandia en la Eurocopa disputada el año pasado. La historia es bien sabida, cayó desplomado en pleno juego y el mundo entero sufrió mientras veía las imágenes aterradoras.

Fue operado, le pusieron un desfibrilador automático y recibió la autorización de jugar al fútbol tras cumplir el tiempo de rehabilitación. Sin embargo, no podía seguir jugando en la Serie A con el Inter de Milán porque en ese país se prohíbe que los futbolistas con ese implante jueguen de manera profesional.

El Brentford inglés confió en su capacidad, empujado por la confianza el entrenador danés Thomas Frank, y lo ficharon. Ya fue presentado de manera oficial y se entrena con el equipo.

El fichaje de Eriksen por el Brentford es una gran noticia. Puede volver a jugar, a hacer lo que ama y lo que hace tan bien. Los médicos han tomado todas las medidas para que no vuelva a sufrir. Son buenas noticias para él, su familia y para el Brentford Pep Guardiola – Rueda de prensa

Este miércoles Brentford visitará al City por una nueva jornada de Premier League y todavía no se espera que Eriksen tenga su estreno.

Frank, entrenador del club, indicó que Eriksen pudiera convertirse en el mejor fichaje en la historia del Brentford. De hecho, su camiseta con el dorsal 21 ya está siendo solicitada por los hinchas de ese equipo y también de seguidores de todo el mundo.

Su historia cautivó al mundo futbolístico. 🔴⚪️ The Eriksen Effect ⚪️🔴



Christian Eriksen's arrival at Brentford caused a massive demand in Bees shirts across the world 👕📈 pic.twitter.com/cGiE1jobba— Football on BT Sport (@btsportfootball) February 3, 2022

