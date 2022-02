Hombre gana cerca de $230,00 en un casino de Las Vegas y se va a casa sin saberlo

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Robert Taylor, de Arizona, ganó un premio gordo en una máquina tragamonedas el mes pasado, sin embargo, se fue a casa con las manos vacías porque nunca le informaron del mal funcionamiento de la máquina que lo hizo ganador de casi $230,000.



A través de un comunicado de prensa la Junta de Control del Juego de Nevada informó que el jugador estuvo en el casino Treasure Island de Las Vegas el pasado 8 de enero y que por error el cliente Robert Taylor, así como el personal del casino no se dieron cuenta que había ganado un premio.



Tras los hechos, el personal del casino no logró identificar al ganador, que era de otro estado, sin embargo, se hizo una búsqueda exhaustiva del hombre para asegurarse de que recibiera su jugoso premio.



Identificar al ganador no fue una tarea fácil, los funcionarios del juego revisaron horas de video de vigilancia de varios casinos, entrevistaron por lo menos a una decena de testigos, revisaron registros electrónicos de compras, además de revisar datos de viajes compartidos por la Autoridad de Trasporte de Nevada, así como de una compañía de viajes y llegaron a la conclusión que el premio pertenecía a Robert Taylor, un turista de Arizona.



“La Junta de Control del Juego está encargada de la regulación estricta de la industria el juego, la protección del público de los juegos y de asegurar que la industria beneficie a Nevada”, dijo James Taylor, jefe e la División de Aplicación de la Junta a través de un comunicado de prensa.



Asimismo, reconoció la labor titánica por encontrar al ganador e informarle de su premio: “Felicito a los agentes de la División del Ejército, en particular al agente Dan Nuqui por garantizar que la confianza del público en la industria del juego siga siendo fuerte al dedicar innumerables horas durante dos semanas para garantizar que el cliente reciba las ganancias que se le deben”, agregó Taylor.



Robert Taylor ya estaba en casa cuando fue notificado del premio que había ganado y se sabe que pronto volverá a Las Vegas para reclamar el premio que ganó y que por un error de la máquina no se enteró.

