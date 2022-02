Igual que en el fútbol: Joc Pederson propone a MLB adoptar la costumbre de intercambiar camisetas

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El actual campeón de la Serie Mundial con los Bravos de Atlanta, Joc Pederson, dio un pasó al frente con una propuesta irreverente a la MLB, en la cual habló de la posibilidad de adoptar el acostumbrado intercambio de camisetas al final de los juegos que se hace en el fútbol.

“¿Debería MLB comenzar a hacer intercambios de camisetas después del juego?”, escribió en su cuenta de Twitter, el jardinero que además es de los pocos jugadores que ha ganado el Clásico de Otoño de Las Mayores en dos años consecutivos con equipos distintos.

Should MLB start doing jersey swaps post game?!? — Joc Pederson (@yungjoc650) February 8, 2022

Está propuesta de Pederson generó cierto debate en dicha red social donde algunos de los fanáticos clásicos del béisbol se mostraron en contra, alegando que esto dañaría la esencia de este deporte, mientras que otra parte se mostró a favor puesto que consideran que esto es una manifestación de admiración y respeto mutuo entre los jugadores.

Dicha idea que evidentemente ha sido sacada del fútbol, ya ha sido puesta en práctica en la MLB, y es que durante la temporada pasada el dominicano Vladimir Guerrero Jr. y Josh Donaldson protagonizaron un emotivo momento con este acto en una visita de los Twins de Minnesota al Roger Center, estadio de los Azulejos de Toronto.

Por su parte, uno de los peloteros que se animó a opinar en favor de este tema, fue el campocorto venezolano y capitán de los Marlins de Miami, Miguel Rojas, quien además reveló que le gustaría intercambiar jerseys con Freddie Freeman y el puertorriqueño Javier ‘El Mago’ Báez, según lo respondido al periodista Andrés Bolívar de Con Las Bases Llenas. If you could swap jerseys with any player in the league who would of be ?🤔



I’ll start in my division @FreddieFreeman5— Miguel Rojas (@MRojasOfficial) February 8, 2022 “El Mago” @javy23baez— Miguel Rojas (@MRojasOfficial) February 8, 2022

