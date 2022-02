Francisca Lachapel habló sobre su embarazo y cómo llegó a sentirse durante ese proceso debido a las libras que aumentó

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Francisca Lachapel compartió con sus seguidores de Instagram una conversación que mantuvo con Alejandro Chabán y en la que reveló algunos secretos de su embarazo y de lo que actualmente está haciendo para perder peso. Al inicio de la transmisión en vivo, Lachapel saludó a sus seguidores y aseguró: “Sepan lo que les había prometido como se los dejé en mis historias, que hoy iba a compartir con ustedes algunos truquitos y algunas cosas que estoy haciendo para perder peso y regresar a mi peso ideal”.

Tras el efusivo saludo en el que ambos bailaron y cantaron, y los respectivos saludos a quienes se conectaron al live, inició la conversación entre ambas personalidades.

“Tenía muchas ganas de contarles a todos ustedes lo que he venido haciendo en esta aventura, yo soy muy abierta y comparto con ustedes todo, y saben que estoy como en esta, no le diría batalla, pero sí unas ganas de regresar a mi peso que tenía antes de tener a Gennaro. Ha sido largo el camino, pero creo que voy muy bien y dije ‘ya que me voy sintiendo super y acercándome a esa meta voy a compartir lo que he venido haciendo’”, dijo la dominicana.

En el transcurso de la conversación, Lachapel reveló cómo se sentía con su embarazo y qué piensa de quienes la criticaron en ese momento de su vida.

“Cuando uno está creando vida uno debe estar enfocado solo en eso y que empiecen las críticas por tu aspecto físico en ese momento es como que imperdonable, prácticamente. Se los juro que yo pensé que embarazada iba a ser como una Barbie como que se tragó una nuececita y en realidad para mi no fue así, tuve un embarazo muy sano… Yo estaba saludable. Yo me sentí así que crecí muy pronto y me miraba al espejo y decía quién es esta persona. Fue mucha la carga”, comentó.

Además, detalló qué es lo que está haciendo para perder peso. Entre lo que hace, usa la guía nutricional de Yes you can, lo cual le permite comer las cositas que a ella le gustan pero de manera saludable. “Estoy pesando 152”, reveló y dijo que espera llegar a 130 libras, al menos.

“Hoy me reencontré con un viejo amigo, un amigo que ha estado siempre para mi y que ahora me acompaña de lleno en mi proceso de recuperar mi peso. @yesyoucan @alejandrochaban gracias por estar allí para mi siempre. ¡Vamos con todo! 20 libras menos”, escribió junto al video.

