Francisca Lachapel: las botas altas y vestidos con los que ha mostrado sus curvas

La presentadora dominicana de Despierta América Francisca Lachapel ha dejado ver su figura en las últimas semanas luciendo lindos vestidos y botas, que pueden ser altas hasta por sobre sus rodillas o bajas por los talones.

La mamá de Gennaro, quien fue participante y ganadora de Nuestra Belleza Latina, ha mostrado sus curvas luciendo esta combinación de prendas de vestir. A continuación recopilamos algunos de los looks que ha lucido la conductora dominicana en las últimas semanas:

El 20 de diciembre del año 2021 Francisca Lachapel lució una falda larga con una abertura de uno de los lados, que dejaba ver las botas que le llegaban hasta más arriba de las rodillas. Estas dos prendas las combinó con una camisa de manga completa en color verde y un moño que recogía su cabello en una cola alta. Hasta el momento esta publicación tiene más de 49 mil Me gustas.

El 7 de enero la dominicana se puso un vestido que también lució cuando estaba embarazada de Gennaro. Este atuendo lo acompañó en esa oportunidad con unas botas altas en color marrón. “En la foto de la izquierda tengo a mi muchachito dentro de mi y en la foto de la derecha tengo faja por la pancita sabrosa que me dejó mi @gennarozampogna que por cierto hoy cumple 6 meses”, dijo en ese momento.

Días después lució unas botas cortas, con un vestido azul, que no fueron del agrado de Jomari Goyso, quien le dijo que ella no estaba emocionalmente preparada para escuchar su opinión sobre esos zapatos. “En qué momento del segmento yo dije que no me gustaba? tú interpretaste mi mirada…. Pero te confundiste”, le dijo Goyso en los comentarios y agregó: “Mi pensamiento iba más hacia las botas que al vestido…”. View this post on Instagram A post shared by Francisca (@francisca)

Otro de los atuendos de vestidos con botas que dejó ver fue en este modelo color vinotinto, con unas botas negras brillantes que le llegan a los muslos. “Y hoy me dije: Déjame parar el piquito y pretender que soy una modelo…. Feliz reto del día mi gente linda…”, dijo. View this post on Instagram A post shared by Francisca (@francisca)

El jueves 27 de enero de 2022 publicó también un look en el que las botas fueron protagonistas. Con una falda alta y una camisa naranja, lució sus botas en tono marrón cruzando las piernas para la fotografía. Con sus atuendos, personalidad y su figura Francisca Lachapel ha conquistado a sus seguidores, que en cada foto la llenan de lindos mensajes. View this post on Instagram A post shared by Francisca (@francisca)

