Julia Fox, novia de Kanye West, se niega a entrar en guerra con Kim Kardashian

La flamante nueva novia de Kanye West, Julia Fox, se niega a tomar parte o implicarse indirectamente en la cruenta guerra verbal que el rapero mantiene con su exmujer, Kim Kardashian. De hecho, en su última intervención radiofónica la intérprete ha asegurado que no siente “celos” de ningún tipo por la celebridad, a pesar de que todavía puedan quedarle algunos “sentimientos residuales” cuya naturaleza no ha querido especificar.

“No, no, de verdad. Escucha. Estoy segura de que todavía quedan sentimientos residuales. Es normal, es humano. Y también sé que [Kanye] está conmigo ahora. Eso es lo único que importa“, ha señalado Julia a su paso por el podcast ‘Call Her Daddy’, justo antes de reconocer que, al menos hasta no hace mucho, solía vestir prendas muy similares o incluso inspiradas en las de Kim Kardashian.

“Hemos tenido looks similares, y yo lo sabía cuando los llevaba, sabía que Kim los había lucido antes. Pero me parecía algo bueno el hecho de que ella ya los hubiera llevado“, ha confesado para, a continuación, expresar su malestar por la manera en que siempre tratan de buscarse rivalidades artificiales entre las mujeres.

“Es desafortunado cuando a las mujeres se las enfrenta. Obviamente, estamos hablando de diez años de relación entre ellos y yo no pienso salirme de mi línea y empezar a hablar de cosas que no me conciernen“, ha apuntado para zanjar el asunto y poner de manifiesto que ella solo está centrada en su historia de amor y en el sinfín de satisfacciones que se desprenden de su relación sentimental con Kanye, quien está genuinamente interesado en que Julia “exprima su máximo potencial” a todos los niveles.

