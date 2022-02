La única hispana condenada a la pena de muerte en Texas será ejecutada el 27 de abril; familia de Melissa Lucio hace lo imposible para evitarlo

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Familiares y activistas impulsan una campaña de firmas para evitar que Melissa Lucio sea ejecutada por inyección letal tras ser condenada a la pena capital en 2008 por la muerte de su hija Mariah, de 2 años.

Lucio es la única hispana en el corredor de la muerte de Texas. El procedimiento está previsto para el 27 de abril.

“Mi hija es inocente”, insistió este lunes, Esperanza. Junto a otros parientes y con apoyo de la organización Death Penalty Action, intenta presionar al fiscal del condado de Cameron, Luis Sáenz, para que detenga el castigo.

“Ella no merece morir. Ella merece toda la vida”, clamó la madre según citada por Telemundo.

Abraham J.Bonowitz, director de Death Penalty Action, dijo que entregaron unas 30,000 firmas pidiendo al fiscal que vea el documental “The State of Texas vs. Melissa”, de Sabrina van Tassel. El material audiovisual plantea que no hay evidencia de que Lucio mató a su hija.

“¡Vea la película!”, coreaban los manifestantes en el exterior de la oficina del fiscal.

El documental The State of Texas vs. Melissa, dirigido por Sabrina van Tassel, busca mostrar la inocencia de Lucio. “No hay ningún tipo de prueba. Hay una mujer en el corredor de la muerte y no hay ni una sola persona que la haya visto pegar a su hija. Lo único que tienen es lo que llaman una confesión”, dijo a la agencia de noticias Efe Van Tassel.

Por su parte, Tivon Schardl, una de las abogadas de la sentenciada, cuestionó al fiscal por supuestamente basar su caso en una declaración coaccionada.

“Melissa Lucio se enfrenta a una ejecución inminente por un asesinato capital que nunca cometió”, dijo al periódico Texas Observer “Melissa, una mujer inocente, se enfrenta a la ejecución en menos de 100 días porque un fiscal corrupto se basó en una declaración coaccionada por un Ranger de Texas demasiado entusiasta que acosó a una mujer traumatizada para que hiciera una confesión falsa”, planteó.

El día de los hechos, en el 2007, los paramédicos arribaron al apartamento que Lucio compartía con su pareja, Robert Alvarez, y nueve de sus hijos en el Valle del Río Grande. Allí encontraron a Mariah tirada de espaldas en el piso. Su madre alegó que se cayó de las escaleras. La menor fue declarada muerta al llegar al hospital. Tras exámenes que corroboraron que la niña tenía un brazo roto, moretones y lesión en la cabeza, la Policía inició una pesquisa por homicidio.

El forense del condado de Cameron dijo que la menor falleció por traumatismo craneoencefálico compatible con un caso de abuso infantil y no con una caída.

El padre de la menor, quien alegó desconocer lo que pasó, fue condenado a cuatro años de cárcel por lesiones imprudentes. Mientras que Lucio fue condenada a muerte.

Entre otras cosas, el documental plantea que Lucio pudo haberse declarado culpable para proteger a su hija adolescente que estaba con su hermana pequeña al momento de los hechos. Sin embargo, esta información nunca fue presentada ante el tribunal.

El llamado de los simpatizantes de la latina no parece hacer mella en el fiscal, quien declaró a través de un comunicado que las autoridades están listas para la ejecución.

“Ha llegado el momento de cumplir con la sentencia legalmente impuesta por el jurado y obtener justicia para Mariah”, indicó Sáenz.