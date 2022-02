Madre soltera de Georgia está a un paso de la cárcel por dejar a su hija, de 14 años, a cargo de sus hermanos mientras ella trabajaba

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Tras la llegada de la pandemia debido al covid la mayoría de las escuelas de Estados Unidos cerraron sus puertas, lo que generó un gran impacto en las familias norteamericanas, tal es el caso de los Henderson, quienes pasaron de tomar clases en las aulas a tomarlas en línea mientras que los más pequeños del hogar debieron quedarse al cuidado de su hermana mayor.



Según han informado varios medios de comunicación, Melissa Henderson, de Blairsville, Georgia, madre soltera de cinco niños, se vio en la necesidad de volver al trabajo en mayo de 2020 mientras que las escuelas y guarderías estaba cerradas por lo que pidió a la mayor de la familia, su hija de 14 años, que se quedara bajo el cuidado de sus tres hermanos más pequeños.



Uno de aquellos días el menor de los niños, Thaddeus, de 4 años, se “escapó” de su casa para ir a jugar con su amigo. Después de 15 minutos la hermana, Linley, se percató de que su hermano no estaba en y lo encontró al final de la calle de su vecindario jugando con su amigo.



En este periodo la madre del amigo del Thaddeus llamó a la policía para indicar que el hijo de su vecina salió de casa sin la vigilancia de su madre; dos semanas después Melissa Henderson fue arrestada por conducta imprudente ante la mirada de sus cinco hijos.



“Me esposaron, me llevaron a la cárcel, me ficharon, me pusieron en una celda. Fue horrible. Fue embarazoso”, dijo Melissa Henderson a la cadena Fox.



Henderson fue llevada a la cárcel del condado donde según contó a la cadena antes mencionada estaba “acurrucada en una esquina buscando esconderse”.



La mujer salió de prisión gracias a la ayuda de su exesposo, pero de hallarla culpable podría pasar un año tras las rejas y deberá pagar una multa de $ 1,000.



El representante legal de Melissa Henderson, David DeLugas, ha dado a conocer que su clienta se encuentra verdaderamente asustada como para poder volver al trabajo porque no quiere dejar a sus hijos solos en casa, bajo el cuidado de su hija de 14 años, por temor a ser nuevamente arrestada.



DeLugas espera que se desestime el caso y con el fin de ayudar a la madre a pagar los gastos legales de su juicio ha creado una página GoFundMe donde ha juntado más de $19,000.

