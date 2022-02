Crisis escolar: miles de maestros y asistentes han renunciado a sus trabajos en Nueva York; muchos más suspendidos por no vacunarse

Casi 2,000 maestros y muchos más asistentes renunciaron a sus trabajos en las escuelas públicas de Nueva York durante la pandemia, según un nuevo informe de la oficina del Contralor de la ciudad.

La cifra representa una disminución de 2.5% desde junio 2020 hasta noviembre 2021. Y el número de asistentes de enseñanza que se fueron durante ese período disminuyó aún más, llegando a 15%, es decir, se retiraron unos 3,851 trabajadores. Además, alrededor de 3,700 empleados fueron suspendidos en octubre por no documentar su estado de vacunación anti coronavirus.

En los últimos dos años de pandemia, los maestros y el personal adyacente informaron un agotamiento generalizado debido a las interrupciones y los desafíos en la instrucción remota, híbrida y en el aula en NYC, el distrito escolar más grande del país.

En entrevistas muchos educadores comentaron que eso puede ser la punta del iceberg: esperan ver más colegas renunciando pronto, y algunos dijeron que ellos mismos están considerando seriamente irse. Las razones incluyen además el éxodo poblacional que ha vivido Nueva York, entre el costo de vida, el alza del crimen y el deterioro de los servicios públicos, y que le costaron al estado un curul menos en el Capitolio nacional y el rediseño del mapa geopolítico regional.

“Realmente me encanta enseñar, pero definitivamente he considerado dejar la ciudad”, dijo a Gothamist Jessica Cohen, maestra de ciencias en la escuela secundaria Francis Lewis en Queens.

Los datos de la ciudad de Nueva York parecen reflejar una tendencia nacional: una encuesta reciente de maestros encontró que más de la mitad esperaba dejar la profesión antes de lo planeado y la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) informó que más de 500,000 ya han renunciado.

La disminución de maestros se produce cuando la inscripción en las escuelas públicas también se está reduciendo. Pero incluso con menos alumnos, los administradores se han esforzado por cubrir las clases, ya sea para adaptarse al distanciamiento social, cubrir a los instructores que se fueron debido al mandato de la vacuna o reemplazarlos cuando los docentes se enferman, como ha sucedido con muchos sobre todo durante la oleada de omicron.

“Los efectos a largo plazo de la pandemia harán que este problema sea aún más difícil de resolver” Alison Gendar, Federación Unida de Docentes (UFT)

Sarah Casasnovas, portavoz del DOE, confirmó que hubo una “disminución temporal en la cantidad de maestros” después de que el mandato de vacunación de la ciudad entró en vigencia el otoño pasado, pero se contrataron aproximadamente 5,600 nuevos maestros para el año académico 2021-22. Hay 27,000 maestros suplentes “disponibles”, agregó.

“Estamos agradecidos con nuestros increíbles educadores que hacen todo lo posible por los estudiantes de la ciudad de Nueva York todos los días, y estamos orgullosos de que nuestra tasa de retención de maestros siga siendo alta”, señaló Casasnovas.

En medio de la escasez, en octubre se informó que más de 20,000 empleados de escuelas públicas en todo el estado NY, incluidos casi 4,000 en NYC, estaban trabajando sin estar completamente certificados.