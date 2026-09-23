Seguro Social: quiénes recibirán hasta tres pagos en octubre 2026

Algunas personas verán tres depósitos del Seguro Social durante octubre de 2026. Se trata de quienes reciben tanto Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés) como beneficios regulares del Seguro Social. El tercer depósito será un adelanto del SSI de noviembre, no un beneficio adicional.

Las tres fechas para quienes reciben ambos beneficios

El calendario comienza el jueves 1 de octubre con el pago de SSI (Seguridad de Ingreso Suplementario) correspondiente a ese mes.

El SSI es un programa federal de Estados Unidos que entrega pagos mensuales a personas con ingresos y recursos limitados que tienen 65 años o más, una discapacidad o ceguera.

El beneficio regular del Seguro Social llegará el viernes 2 de octubre: normalmente se paga el día 3, pero en 2026 esa fecha cae en sábado y la Administración del Seguro Social (SSA) lo adelanta al día hábil anterior.

El tercer depósito está previsto para el viernes 30 de octubre. Aunque llegará antes de que termine el mes, corresponde al SSI de noviembre.

Como el 1 de noviembre cae en domingo, la SSA enviará ese dinero el último día hábil de octubre.

Por lo tanto, quienes reciben ambos programas tendrán tres fechas de pago –1, 2 y 30 de octubre–, pero solo un beneficio de SSI para octubre, otro para noviembre y su beneficio regular del Seguro Social de octubre.

El calendario oficial también señala que quienes comenzaron a recibir el Seguro Social antes de mayo de 1997 suelen cobrar su beneficio regular el día 3 de cada mes.

Para ellos, el pago de octubre igualmente se adelanta al viernes 2 porque el día 3 será sábado.

Si además reciben SSI, les corresponde el mismo esquema de tres depósitos.

Cuándo cobran los demás beneficiarios

Quienes reciben únicamente SSI tendrán dos depósitos en octubre: el del día 1 corresponde a octubre y el del día 30 corresponde a noviembre.

Para la mayoría de quienes reciben beneficios regulares del Seguro Social, la fecha depende del día de nacimiento.

Los nacidos entre el día 1 y el 10 de cualquier mes cobran el miércoles 14 de octubre; quienes nacieron entre el 11 y el 20, el miércoles 21; y los nacidos entre el 21 y el 31 de cualquier mes, el miércoles 28.

Estas fechas siguen la distribución habitual del segundo, tercer y cuarto miércoles del mes.

Mississippi Clarion Ledger señaló que la combinación de tres depósitos volverá a darse en diciembre para quienes reciben ambos beneficios: tendrán el SSI de diciembre, su pago regular del Seguro Social y, al final del mes, el SSI adelantado de enero de 2027.

Si un pago no aparece en la fecha prevista, la SSA recomienda esperar tres días adicionales de entrega antes de comunicarse con la agencia.

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