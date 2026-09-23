Delcy Rodríguez promete elecciones en Venezuela y agradece a Trump ante la ONU

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró este miércoles ante la Asamblea General de Naciones Unidas que en el país habrá elecciones y afirmó que su Gobierno ya inició un diálogo con sectores de la oposición para preparar el proceso, sin fijar una fecha para los comicios.

“En Venezuela habrá elecciones”, declaró Rodríguez durante su primer discurso como mandataria encargada ante la ONU. Añadió que el objetivo es garantizar condiciones de igualdad para todas las fuerzas políticas y que las instituciones estén preparadas para ofrecer un proceso inclusivo y transparente.

Rodríguez sostuvo que una elección debe servir como una solución y no convertirse en un nuevo foco de conflicto. En ese sentido, defendió el diálogo político iniciado con sectores opositores y presentó el proceso como parte de una transformación institucional que, según dijo, busca construir un país “más libre” y reconciliado.

La mandataria también aseguró que Venezuela está avanzando hacia una transformación democrática “institucional y verificable”, aunque no precisó cuándo se celebrarán las elecciones.

Rodríguez agradece a Trump por retomar el diálogo

Durante su intervención, Rodríguez dedicó parte de su discurso a agradecer al presidente estadounidense, Donald Trump, por la disposición de Washington a reanudar las relaciones diplomáticas y de cooperación con Caracas.

“Quiero, en esta 81.ª Asamblea General de la ONU, agradecer al presidente Donald Trump y a su Gobierno por su disposición a retomar el camino de las relaciones diplomáticas y de cooperación con Venezuela”, afirmó.

La presidenta encargada señaló que ambos países trabajan para resolver sus diferencias mediante el diálogo y mencionó entre las áreas de cooperación la energía, la seguridad, la lucha contra el crimen transnacional y la economía.

Rodríguez también calificó el acuerdo petrolero anunciado el pasado 28 de agosto como “uno de los más grandes jamás suscrito” y afirmó que contribuirá al equilibrio energético del hemisferio y de la economía internacional.

El acuerdo contempla la participación estadounidense en la explotación de una parte de las reservas petroleras venezolanas, mientras Caracas busca atraer inversiones y avanzar en la recuperación de su industria energética. La delegación venezolana ya había mantenido durante la Asamblea General conversaciones con funcionarios y organismos internacionales sobre energía, deuda y reconstrucción económica.

Un discurso centrado en el futuro político

Rodríguez planteó además que Venezuela necesita reconstruir sus instituciones y recuperar la confianza para que los venezolanos que viven en el extranjero puedan regresar.

Según afirmó, alrededor de 8 millones de venezolanos se encuentran fuera del país y muchos necesitan garantías para poder volver, invertir y desarrollar sus proyectos en Venezuela.

Su discurso se produjo un día después de su primer encuentro presencial con Trump en Nueva York, una reunión que Rodríguez calificó de “histórica”. Ambos conversaron sobre el fortalecimiento de la relación bilateral y la cooperación en áreas como energía, minería y seguridad.

A diferencia del discurso de Trump ante la misma Asamblea General, Rodríguez no hizo referencia a Nicolás Maduro durante su intervención.

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